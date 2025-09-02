martes 2  de  septiembre 2025
Seguro Social hace pagos solo a dos grupos este 3 de septiembre, ¿quiénes califican?

Solo algunos beneficiarios de la ayuda social, como jubilados y sobrevivientes, reciben este miércoles los pagos, según lo dispuesto por el SSA

Seguro Social&nbsp; también hace pagos por fallecimiento&nbsp; (Imagen referencial).&nbsp;

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Como cada mes, los beneficiarios del Seguro Social, como jubilados, personas con discapacidad y sobrevivientes en Estados Unidos, reciben cada miércoles las ayudas necesarias para su subsistencia, luego de años de larga y productiva vida laboral.

Sin embargo, este 3 de septiembre, primer miércoles del mes, los pagos serán solamente para dos grupos de beneficiarios, según lo dispuesto por la Administración del Seguro Social (SSA).

Por lo general, los beneficios llegan cada semana a las personas que, en primer lugar, califican para recibirlo y también por su fecha de nacimiento, según lo dispuesto en el calendario elaborado por el SSA.

Estos pagos representan un aporte importante para los beneficiarios y sus familias, tras haber prestado por años servicios a lo largo de su vida laboral.

Beneficiarios de los pagos

Este miércoles, el SSA hará los pagos a dos grupos de beneficiarios, según los reportes:

  • Los jubilados, cónyuges y sobrevivientes que reciben el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).
  • Aquellos jubilados que han estado recibiendo beneficios del Seguro Social desde antes del año 1997.

Los pagos por fecha de nacimiento se realizarán el próximo miércoles 10 de septiembre para las personas que nacieron entre los días 1 y 10 de cualquier mes.

Es importante recordar que las personas que califican son los jubilados que trabajaron y pagaron impuestos del Seguro Social durante su vida laboral.

También las personas con discapacidad debido a una condición de salud grave y duradera, que han cotizado al sistema SSDI y los familiares de los trabajadores fallecidos que cotizaron al sistema.

FUENTE: Con información de us.marca.com

