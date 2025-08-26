martes 26  de  agosto 2025
¿Cuándo llegará el próximo pago del Seguro Social en septiembre?

Los beneficiarios deben recordar la fecha de su pago debido a que en el mes próximo habrá ajustes, según el calendario de la Administración del Seguro Social

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Seguro Social llega cada mes a millones de beneficiarios en EEUU, y en septiembre próximo está preparando el pago de hasta más de 1,200 dólares con algunos cambios importantes en las fechas y el record laboral, que los asegurados deben conocer para evitar confusiones.

Según el cronograma de la Administración del Seguro Social (SSA), quienes reciben los beneficios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) y del Seguro por Incapacidad (SSDI) tendrán una fecha específica para el día de pago.

Sin embargo, es importante precisar que aunque el pago del SSI se hace habitualmente el 1° de cada mes, en septiembre no habrá depósito ese día porque cae en lunes feriado (Labor Day).

Seguro Social en septiembre

Ante esa fecha calendario, el pago de septiembre se adelantará al próximo viernes 29 de agosto.

Y esto significa que si estás dentro del programa del SSI tendrás un nuevo pago en a finales de este mes de agosto y ninguno en septiembre, algo que no debes olvidar para que planifiques bien tu presupuesto.

Si más bien eres beneficiario del SSDI, la fecha del pago se hará los días miércoles, pero depende de tu día de nacimiento, como normalmente se ha organizado para tener un mejor control de las erogaciones.

  • Si naciste entre el 1 y el 10 de cualquier mes, tu pago llegará el 10 de septiembre.
  • Si tu fecha de nacimiento está entre el 11 y el 20, te llegará el pago el 17 de septiembre.
  • Si cumples años entre los días 21 y 31 del mes, recibirás el pago el 24 de septiembre.

Debes tener en cuenta que si comenzaste a recibir los beneficios antes de mayo de 1997 o si recibes el SSI y el SSDI al mismo tiempo, tu pago llegará el miércoles 3 de septiembre, independientemente de tu fecha de nacimiento.



