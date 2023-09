Seguros médicos en EEUU no garantizan el acceso a la salud

La empresa de investigación biofarmacéutica y fabricante de farmacéuticos de América, PhRMA presentó la cuarta entrega de la Encuesta de Experiencia del Paciente (PES), la cual reveló que muchos estadounidenses no pueden acceder a seguros médicos o pagar la atención médica que necesitan.

La encuesta detalla los desafíos que enfrentan los estadounidenses asegurados y cómo las prácticas de las aseguradoras de salud y los intermediarios ponen en riesgo la vida de los pacientes.

Estos son algunos de los resultados que se pudieron encontrar a través de la cuarta y última encuesta sobre la experiencia del paciente (PES):

Debido a que el seguro médico no funciona como es debido, muchos estadounidenses no tienen acceso a la atención médica necesaria, y además, no pueden pagarla.

Según el cuestionario, un 93% de los ciudadanos estadounidenses asegurados creen que el seguro debería brindar el fácil acceso a la atención médica, mientras que sólo el 34% dice que así es.

Acceso económico

Por otra parte, para el 32%, las principales preocupaciones son los costos de la atención médica, como copagos, deducibles y coseguros. 57% de estadounidenses asegurados manifestaron su preocupación por no poder tener acceso económico a la atención médica, el 45% por cubrir gastos como los costos de alimentos saludables, y por el transporte un 40%.

A su vez, uno de cada cinco estadounidenses asegurados, que representa el 19%, dijo que los costos de su atención médica serían más de lo que podrían pagar si tuvieran una emergencia médica o si les diagnosticaran una enfermedad crónica.

Aseguradoras ponen en riesgo vida de los pacientes

La investigación, indicó, además, que las aseguradoras de salud y de los administradores de beneficios farmacéuticos (PBM) ponen en riesgo la vida de los pacientes, al evitar el acceso a la atención médica.

Casi tres de cada 10 estadounidenses que toman medicamentos recetados, un 29% de los estadounidenses asegurados informó estar sujetos a gestiones como autorización previa y terapia escalonada, que causan el retraso del acceso de los pacientes a los medicamentos.

El 22% dijo haber estado sujeto a autorización previa en el último año y el 20% informó haber enfrentado una exclusión del formulario.

El estudio, destaca que estas prácticas son sumamente preocupantes para un 36% de los encuestados con enfermedades crónicas, quienes tienen más probabilidades de enfrentar estas restricciones de acceso.

Exigen menores costos

Los estadounidenses asegurados exigen precios más bajos en la atención médica, mayor transparencia y mejor previsibilidad.

Una gran mayoría de 90%, apoyó la aplicación de políticas que garanticen la visibilización previa de los costos de atención médica, para que las personas sepan cuánto pagarán, y exigir a las aseguradoras de salud que transfieran cualquier reembolso o descuento que reciban en medicamentos para que los pacientes paguen menos al final.

Por último, el 84% piensa que el Congreso debería frenar las técnicas de las aseguradoras y sus PB, que elevan los costos de la atención médica y dificultan que los pacientes obtengan los medicamentos que necesitan.

La encuesta fue realizada del 4 al 17 de abril de 2023 por Ipsos, utilizando el KnowledgePanel, y estuvo basada en una muestra representativa en todo el país, de 5,152 adultos de 18 años o más. La muestra incluyó a 3.443 encuestados asegurados que informaron tomar medicamentos recetados y 4.823 encuestados que informaron estar asegurados.

En 2020, alrededor del 66,5% de la población estadounidense tenía un seguro médico privado, cifra que se redujo a un 66% en 2021.

Mientras que más de la mitad de la población estadounidense tenía cobertura de seguro médico a través de su lugar de trabajo en 2021.

FUENTE: Con información de PhRMA