viernes 27  de  marzo 2026
SEGURIDAD

Senado de EEUU avanza para detener el caos en los aeropuertos

El proyecto avalado por el Senado de EEUU busca financiar el Departamento de Seguridad Nacional, excepto el ICE y la Patrulla Fronteriza

Agentes de la TSA inspeccionan a los pasajeros mientras estos esperan el control de seguridad en un puesto de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) dentro de la Terminal Internacional Tom Bradley (TBIT) del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), en Los Ángeles, California, el 23 de marzo de 2026.

Agentes de la TSA inspeccionan a los pasajeros mientras estos esperan el control de seguridad en un puesto de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) dentro de la Terminal Internacional Tom Bradley (TBIT) del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), en Los Ángeles, California, el 23 de marzo de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. - Los senadores de Estados Unidos alcanzaron este viernes un acuerdo para poner fin a la parálisis presupuestaria parcial que está provocando largas demoras en los aeropuertos del país, debido a la falta de personal de seguridad.

Desde febrero, una interrupción parcial en la financiación del gobierno ha dejado al personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), encargado de inspeccionar pasajeros, equipaje y carga, trabajando sin cobrar.

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La disputa por la financiación gira en torno a las exigencias de la oposición demócrata de reformar la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), criticada por sus tácticas agresivas contra inmigrantes indocumentados y por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operaciones a inicios de este año.

Los senadores lograron ponerse de acuerdo y aprobaron un proyecto de ley poco después de las 02H00 de la madrugada (06H00 GMT) para financiar todo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), excepto el ICE y la Patrulla Fronteriza, para 2026.

El proyecto de ley proporcionaría fondos para la TSA, la Guardia Costera y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, entre otros organismos. Ahora debe ser aprobado por la Cámara de Representantes.

Los aeropuertos de varias ciudades advirtieron a los viajeros que deben llegar horas antes de lo habitual debido a las largas filas en los controles de seguridad.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el jueves que firmaría un decreto para intentar desbloquear el pago al personal de seguridad aeroportuaria. Afirmó en un mensaje en su cuenta de Truth Social que instruirá al nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para que ejecute el pago "de inmediato" para hacer frente a la "situación de emergencia" y "detener el caos en los aeropuertos.

Renuncias en Transporte

Más de 300 empleados de la TSA han renunciado y las ausencias no programadas se han disparado desde que comenzó el impasse presupuestario, lo que ha provocado amplias demoras en los viajes y ha creado dificultades en los aeropuertos para inspeccionar a los pasajeros.

El gobierno federal comenzó a desplegar agentes del ICE para ayudar en la seguridad aeroportuaria, lo que suscitó fuertes críticas de demócratas, activistas de derechos humanos y algunos republicanos, quienes advierten que el personal del ICE no está capacitado para ese tipo de trabajo y que se corre el riesgo de agravar las tensiones en entornos ya de por sí estresantes.

FUENTE: Con información de AFP

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