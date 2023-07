Senador propone el pago de fianza a extranjeros para entrar a EEUU

Expertos consultados sobre la polémica propuesta, aseguran que no califica como una medida inconstitucional “porque los entes de seguridad nacional tienen la potestad absoluta de establecer nuevas condiciones para evitar que se rompa o que se quebrante la ley de inmigración”, dijo la abogada María Herrera Mellado, especialista en migración.

El objetivo de la propuesta legal es eliminar o reducir al máximo las intenciones de extranjeros de permanecer en el país dejando vencer sus permisos de entrada.

Al ser consultado sobre si esta propuesta se aleja de las normas constitucionales de EEUU, el abogado experto en materia migratoria, Santiago Alpizar indicó que en “este caso EEUU no estaría prohibiendo la libre circulación, sólo la condiciona al pago de una especie de garantía de salida al tiempo de expirar la permanencia concedida para una entrada visada” por lo que no cree que sea inconstitucional. Esas políticas migratorias la hacen todos los países del mundo, acotó el experto.

VIAJEROS AP Alberto Pezzali.jpg Senador pide que No Inmigrantes EEUU paguen una fianza

Por su parte la abogada Mellado, dijo que le parece una medida novedosa y coincidió con Alpizar en cuanto a que no esta reñida con la constitución.

“Es verdad que lo que se le pide actualmente a los inmigrantes es que demuestren que tienen fondos suficientes para sufragar sus gastos cuando se encuentran en territorio estadounidense. Ahora bien dentro de una eventualidad de una nueva ley, que obliguen al no inmigrante a depositar un fondo, la verdad que no me parece mal”, apuntó.

Sin embargo, Herrera Mellado estima que de convertirse en ley la propuesta tendría un impacto en el turismo y reduciría el número de personas que vienen a estudiar porque ya de por sí es caro comprar el billete de avión y pagar la universidad, hospedaje, entre otros” y si a eso se suma una fianza lógicamente incrementará los costos.

En definitiva ese proyecto de ley podrá discutirse sin ningún problema en el Congreso de EEUU y su aprobación dependerá de los votos y no de una evaluación jurídica previa.

Una nación de leyes

Las categoría de visas de “no inmigrante” afecta a turistas, estudiantes, visitantes de trabajo, enviados religiosos, personas con visas temporales de trabajo, entre otras categorías, quienes tendrían que pagar la fianza con el monto que eventualmente se apruebe.

El plan no afectaría a gente que está por adquirir una visa por violencia doméstica o por haber sido víctima o testigo de un delito.

“Estados Unidos es una nación acogedora, pero también somos una nación de leyes”, dijo el senador. “Hay millones de personas en este país que han abusado de nuestro sistema de visas y eludido nuestro proceso de inmigración legal”.

Se devuelve el dinero

Cuando la persona salga del país se le devolvería el dinero, de lo contrario esos fondos serían administrados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la “Cuenta de Detención y Ejecución de Inmigración”.

El senador defiende su propuesta señalando que los recursos obtenidos por esta vía servirán para pagar los procesos de detención y deportación de los extranjeros que dejaron vencer sus visas, acotó el Senador quien mostró su orgullo de “presentar esta legislación y traer un poco de cordura a nuestro fallido sistema de inmigración”.

Citó que hay aproximadamente 700.000 personas que dejaron vencer sus visas estando dentro de Estados Unidos y permanecen ilegalmente.

Según el parlamentario, esta propuesta tiene su referencia en otro proyecto ejecutado por el expresidente Donald Trump en 2020, orientado a 24 países, principalmente de África, a fin de disminuir el problema de visas vencidas.