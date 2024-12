Senador propone iniciar expulsiones con los 1.6 millones de migrantes que tienen orden de deportación

"Vayamos al grano: espero que todos estemos de acuerdo en que a cualquier migrante indocumentado declarado culpable de un delito grave no se le debe permitir quedarse aquí, o si tenemos conocimiento, no se le debe dejar entrar", afirmó el senador demócrata Dick Durbin.

Una afirmación retomada por otros colegas de su partido, pero con desconfianza hacia el presidente electo Donald Trump. "Estamos de acuerdo" en deportar a los criminales pero "soy escéptico" porque "hemos visto a Donald Trump en el pasado y cómo opera", afirmó Alex Padilla, pese a que Trump durante su primera administración deportó menos inmigrantes que las de Barack Obama y Joe Biden.

"He visto lo suficiente (en su primer mandato) para saber que, aunque él pueda planear priorizar" a aquellos con condenas penales "apuntará a todos los migrantes indocumentados", segùn el senador demócrata.

"Prepárate para irte"

El senador John Cornyn propuso comenzar con los entre 1,3 y 1,6 millones de personas con órdenes de deportación.

En enero el Senado, con mayoría republicana tras los comicios, redactará "una ley transformadora de seguridad fronteriza" que será "aprobada por el comité de presupuesto", con el fin de aumentar las camas para detener a las personas que entran ilegalmente, incrementar el número de agentes, "terminar el muro y poner tecnología en la frontera", afirmó su colega Lindsey Graham.

El influyente senador republicano advirtió que antepondrán la "seguridad fronteriza" a la bajada de impuestos.

"Si estás aquí ilegalmente, prepárate para irte, si eres un criminal, iremos a por ti primero, si has estado en libertad condicional legalmente, no vamos a dejar que eches raíces para que te aferres a nuestro país, porque no deberías haber estado aquí", insistió, muy combativo.

En la sesión, convocada por los demócratas, participó Foday Turay, un vicefiscal de distrito de Filadelfia nacido en Sierra Leona.

Llegó de niño al país. Está protegido de la deportación por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado por el presidente demócrata Barack Obama.

Aunque Trump ha anunciado que intentará encontrar una solución para este grupo, conocido como "Soñadores", él y su esposa estadounidense tienen miedo.

"Soy el sostén de mi familia. Si me deportaran, mi esposa y nuestro hijo se quedarían sin poder pagar la hipoteca. Mi hijo también se quedaría sin padre", declaró.

Pero Patty Morin, que perdió a una hija asesinada por un migrante, estimó que las deportaciones son "necesarias".

Anteponer las vidas

"Entiendo lo de la economía de la que todos están hablando, entiendo la posición militar, pero creo que deberían poner a los ciudadanos estadounidenses en primer lugar", afirmó.

La conclusión es que "están poniendo las ganancias por encima de las vidas estadounidenses", protestó.

"Somos descendientes" de migrantes que han construido el país pero "el problema es tener una frontera abierta que permite una invasión de personas que compromete nuestra seguridad nacional", zanjó Morin.

Bandas criminales

Las políticas migratorias de Biden y Harris han sido aprovechadas por bandas criminales. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) emitió un alarmante informe que revela la creciente presencia de la peligrosa banda criminal venezolana conocida como el Tren de Aragua en al menos 16 ciudades estadounidenses, incluyendo Miami-Dade.

El informe del DHS destaca que el Tren de Aragua, originario de Venezuela, ha aprovechado las recientes olas migratorias para infiltrarse en territorio estadounidense.

La banda, que comenzó como un grupo carcelario, habría logrado establecer células operativas en regiones que abarcan aproximadamente la mitad de la población de Estados Unidos, lo que subraya la magnitud de la amenaza.

Trump puso la lucha contra la migración ilegal como eje central de su campaña electoral para las elecciones de noviembre pasado y sus seguidores con frecuencia exhibían en los actos pancartas a favor de las llamadas deportaciones masivas.

El presidente electo reiteró en sus alocuciones que los migrantes sin documentos eran responsables por el aumento del crimen, hechos que se han observado en Nueva York, Colorado, Chicago y otras localidades.

"Las llamadas ciudades y estados 'santuarios' suenan como cálidas y acogedores, pero las protecciones que ofrecen no son para (abuelas) los que comen helado, sino para gente que entró de forma ilegal al país y cometió otros crímenes", expresó en un comunicado.

Los Ángeles es una amalgama de culturas diferentes, ya que un amplio porcentaje de sus residentes es primera o segunda generación de inmigrantes.

Miami-Dade

La presencia del Tren de Aragua en Miami-Dade se hizo evidente con un caso de alto perfil criminal ocurrido en noviembre de 2023.

José Luis Sánchez Valera, un hombre de origen venezolano de 48 años, fue víctima de secuestro, robo y posteriormente asesinato.

Según las investigaciones, dos presuntos miembros de la banda fueron arrestados y acusados de asesinato en primer grado, entre otros cargos graves asociados con la muerte de Sánchez Varela.

Este incidente puso de manifiesto la brutalidad y el alcance de las operaciones del grupo en el sur de Florida.

FUENTE: Con información de AFP