Senador Rubio cuestiona políticas de asilo cubano: ¿huyes de un régimen y luego regresas a veranear?

No fue una pregunta lanzada al aire sino directamente al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, también de raíces cubanas.

Después de profundizar en otros temas, Rubio se refirió al “reasentamiento de refugiados”, incluidos cubanos y haitianos, pero, pidió, se le permitiera centrarse en el caso cubano porque dice conocerlo bien.

“Si vienes de Cuba se presume que estás huyendo de una persecución política. Por lo tanto, usted es automáticamente elegible para recibir dinero en efectivo para refugiados, es elegible para recibir cupones de alimentos y es elegible para Medicaid. Otros que migran a este país tienen que esperar cinco años para recibirlos y no reciben el dinero en efectivo para refugiados, pero dentro de un año, dependiendo de si tienen libertad condicional, [los cubanos] pueden solicitar una tarjeta verde [green card o residencia permanente] y luego pueden viajar de regreso a Cuba tantas veces como quieras”, dijo y enfatizó que paradójicamente, el cubano que se acoge a asilo, refugio o ajuste de estatus, “puede aceptar efectivo y comprar cosas con sus cupones de alimentos”.

“No leí esto en una revista. Lo he visto. Llenan estas bolsas con artículos comprados con cupones de alimentos y los llevan de regreso a Cuba o simplemente transfieren dinero en efectivo. Algunas personas regresan a Cuba por tres meses seguidos. Llevan aquí un año”, destacó.

Acentuó que, “si estás huyendo de la persecución, ¿cómo puede ser que un año después estés pasando los veranos en Cuba? ¿Cómo puede ser que menos de un año después estés viajando, digamos, de 6 a 8 veces al año a Cuba?” y remató: “Nunca he oído hablar de personas que huyen de la persecución y regresan a un lugar repetidamente. Hay un problema aquí, ¿no?”.

Por su parte, Mayorkas respondió a Rubio que había “descrito mal” la Ley de Ajuste Cubano y lo que sucede cuando un individuo de Cuba llega a los Estados Unidos. “Porque, de hecho, expulsamos individuos a Cuba”, dijo y Rubio contrapunteó que eso ocurre cuando Cuba los acepta pero que en realidad él no se refiere a los deportados de “mutuo acuerdo entre gobiernos” sino a la gente que está aquí con un estatus de refugiado. “Una vez que estás aquí, se supone que estás aquí porque eres un refugiado que huye de la persecución y tienes una serie de beneficios como mínimo. Si un año después estás aquí como refugiado, pero regresas a Cuba seis veces, ¿no deberías al menos perder el estatus de refugiado?”, cuestionó, mientras se le agotaba el tiempo.

La pregunta pendiente sigue siendo si, efectivamente, un individuo huye del país de origen [en este caso Cuba] por miedo a ser perseguido, obtiene el estatus de refugiado porque ese miedo se ha afirmado y ahora es refugiado, ¿su viaje al país de origen van en contra de la legitimidad de su reclamo?

Para Rubio está claro que si, para Mayorkas, no tanto; para los cubanos, tiene interpretaciones e implicaciones diversas. En las redes sociales el planteamiento de Rubio ha encontrado apoyo, aunque también rechazo de algunos que apuestan por mantener sus beneficios de retornar a la isla a ver a sus familias, a llevarles comida y medicamentos. No obstante, es ampliamente conocido que muchos cubanos van no solo a esto, sino que lucran con libras y mercancías, o, más allá, a veranear.