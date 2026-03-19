jueves 19  de  marzo 2026
SEGURIDAD

EEUU aprueba venta de armas a países del Golfo por más de $16.400 millones

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha "determinado y proporcionado una justificación detallada de que existe una emergencia que requiere la venta inmediata" del equipo militar, según un comunicado

Miembro del ejército de EEUU carga un bombardero estadounidense.

Miembro del ejército de EEUU carga un bombardero estadounidense.

HENRY NICHOLLS /AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos anunció el jueves la aprobación de ventas de armas por 16.460 millones de dólares a Emiratos Árabes Unidos y a Kuwait, dos países del Golfo gravemente afectados por la guerra con Irán, informó el Departamento de Estado.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva el 28 de febrero, Irán responde con disparos de misiles y drones contra sus vecinos del Golfo, que se han visto obligados a emplear importantes recursos militares para contrarrestar los ataques.

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha "determinado y proporcionado una justificación detallada de que existe una emergencia que requiere la venta inmediata" del equipo militar, según un comunicado.

Esta determinación deja sin efecto el requisito de que el Congreso apruebe las ventas.

Ventas a países aliados contra el régimen iraní

El Departamento de Estado señaló que la mayor venta individual es a Kuwait, por radares de sensores para defensa aérea y antimisiles de baja cota —diseñados para rastrear objetivos de alta velocidad y proporcionar datos a una red de defensa antimisiles— por 8.000 millones de dólares.

La siguiente venta más grande es a Emiratos Árabes Unidos, por un radar de discriminación de largo alcance —que rastrea amenazas de misiles balísticos— y equipo relacionado, por un costo de 4.500 millones de dólares, indicó el Departamento de Estado.

Por otra parte, Emiratos Árabes Unidos también recibió aprobación para comprar sistemas diseñados para neutralizar pequeños aparatos no tripulados por 2.100 millones de dólares, misiles aire-aire avanzados por 1.220 millones de dólares, y municiones y actualizaciones para aviones de combate F-16 por 644 millones de dólares.

FUENTE: Con información con AFP.

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