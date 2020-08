Durante la rueda de prensa, y teniendo en cuenta las principales influencias que recibe la campaña del exvicepresidente Biden, se abordó también la importancia del resultado de las elecciones de noviembre respecto a las relaciones de EEUU con regímenes como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“Me preocupa el rumbo que las relaciones internacionales tomarían con Joe Biden. Cómo manejaría nuestras relaciones con China y sobre todo aquí en nuestro hemisferio, con los regímenes de Cuba, Venezuela (y Nicaragua)”, señaló el senador Rubio, que en estos momentos se desempeña al frente del Comité de Seguridad del Senado de la nación.

Aseguró que “los gobiernos de esos países”, están a la espera del resultado de las elecciones en noviembre, “porque creen que si Biden gana podrán perpetuarse en el poder”.

La vicegobernadora Núñez argumentó que “todo lo que hemos visto últimamente (en manifestaciones públicas violentas en varias ciudades del país) atentan contra los valores de la libertad”. En su opinión, “esos acontecimientos nos anticipan cómo el país sería bajo la presidencia de Joe Biden. Y lo digo porque esa es la manera que las revoluciones socialistas y comunistas comenzaron en países prósperos, como Cuba, Venezuela y Nicaragua”.

Candidatura

Núñez mencionó como Biden presenta a la congresista Karen Bass “como finalista en la lista para su candidatura (para la vicepresidencia), cuando ella fue una de las organizadoras del grupo (pro-Fidel Castro) Brigada Venceremos, en los años 1970”, que mostraba solidaridad y abogaba por el reconocimiento del sistema sociopolítico instaurado en la isla y de conjunto con organizaciones como Pastores por la Paz, hacia campaña para conseguir que EEUU aprobara el levantamiento del embargo económico al régimen cubano.

La vicegobernadora acentuó que Bass ha sido “incapaz de reconocer que miles de cubanos han sufrido horrores del régimen cubano, condiciones inhumanas en cárceles y que miles de presos políticos han sido torturados o fusilados”.

“Tampoco reconoce como a los cubanos, como mis padres, les fueron negado la libertad de pensar, opinar, practicar su fe o el derecho a mantener sus propiedades”, subrayó.

El senador Rubio llamó la atención acerca de lo que calificó como “presiones internas dentro del Partido Demócrata”, respecto a Biden, que lo hacen tener en mente a personas con la trayectoria política de la congresista Bass “demuestra que hay individuos dentro de su propio partido que lo fuerzan a hacer algo así”, apuntó.

Tras 60 años de dictadura en Cuba y un sinfín de medidas que no han logrado reencaminar a la isla hacia la democracia, el legislador republicano reconoció que “hay personas que no coinciden en la manera de hacer realidad la democracia en Cuba, pero lo que la gran mayoría no está de acuerdo, sobre todo aquí en el sur de Florida, es que debamos abrazar el régimen cubano. Y eso es lo que Bass quiere, aunque lo niegue o trate de ocultarlo”, aseguró el senador origen cubanoamericano, hijo de exiliados.

Si Bass es electa vicepresidenta “sería la simpatizante del régimen cubano que ocuparía el cargo de mayor rango en el país, y eso no podría ocurrir en un peor momento, cuando las dictaduras en Cuba y Venezuela ansían que (el presidente Donald) Trump pierda la elección”, advirtió Rubio.

Relaciones con Cuba

Sobre las relaciones comerciales con entidades privadas en Cuba, como pequeños empresarios emergentes, el legislador resaltó que “las restricciones existentes” dejan la puerta abierta a ese tipo de relación, sin embargo denunció, “el régimen cubano no lo permite porque quiere estar en control de todo”.

Referente a probables nuevas sanciones contra el Gobierno de Cuba, el legislador republicano anticipó que “las sanciones continuarán contra entidades del régimen cubano que traten de controlar el mercado del país”.

Sobre retornar a Cuba a la lista de países que apoyan el terrorismo internacional, luego de que la administración de Barack Obama la excluyera, previo al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en 2015; el senador opinó que eso es un asunto “probable”, ya que “no hay evidencias que demuestren que lo ha dejado de hacer”, mientras el Gobierno cubano “continúa albergando a quienes fueron causantes del sufrimiento de miles de personas en Colombia”, durante el conflicto armado interno en el país sudamericano, que sumó miles de muertes, millones de desplazados y miles de secuestros.

Actualmente hay reiterados reclamos del Gobierno de Colombia con pedidos de extradición al Gobierno de Cuba para que exguerrilleros del llamado Ejército de Liberación Nacional colombiano (ELN) radicados en la isla regresen a su país a responder ante la justicia.

A tres meses

Con relación a las elecciones de noviembre, la vicegobernadora Núñez resaltó la existencia de un aumento sustancial entre hispanos en el sur de Florida que apoyan la reelección de Trump porque “no importa de donde vengan, se han dado cuenta de que el radicalismo pone en peligro los principios de liberad”.

Según un sondeo realizado por la firma Mason-Dixon esta semana, Biden cuenta con 50% y Trump 46%, de los que cuatro puntos porcentuales son dados por posible error.

Trump venció a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton por 1.2 puntos en Florida hace cuatro años, mientras Barack Obama ganó el estado en 2008 y 2012.

Florida cuenta con 29 votos del Colegio Electoral, que es el cuerpo de compromisarios electos que confirma con su apoyo el estado ganado por un candidato. Quien obtenga 270 o más de ellos, independientemente de la suma del voto popular en la nación, es nombrado presidente.