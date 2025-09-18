jueves 18  de  septiembre 2025
POLíTICA EXTERIOR

Trump se reúne con Starmer en su segundo día de visita oficial al Reino Unido

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump se despidió del rey Carlos, a quien describió como un "gran rey" y un "gran caballero", antes de partir hasta la residencia de campo del primer ministro Keir Starmeren en Chequers

El presidente Donald J. Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, durante un evento económico en Chequers, a 70 km de Londres.

LEON NEAL/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Tras la inédita recepción de la familia real británica en el castillo de Windsor, el presidente de Estados Unidos, Donald J.Trump, se reunió este miércoles con el primer ministro Keir Starmer para abordar las relaciones comerciales o los conflictos en Ucrania y Gaza.

El líder republicano se despidió del rey Carlos, a quien describió como un "gran rey" y un "gran caballero", antes de subir a su helicóptero hasta la residencia de campo del primer ministro en Chequers, a 70 km de Londres.

En su segunda visita al Reino Unido, algo que nunca hicieron sus antecesores, Trump no irá la capital británica.

El dirigente laborista se ha intentado erigir en puente entre el líder estadounidense y sus aliados europeos, en busca de lazos comerciales más fuertes con EEUU.

En su reunión, se da por sentado que el primer ministro defenderá ante Trump la necesidad de reforzar el apoyo a Kiev y poner más presión sobre Rusia para frenar la ofensiva.

También se prevé que los dos dirigentes hablen de la guerra en Gaza y asuntos bilaterales de gran importancia para ambas naciones, entre ellas grandes inversiones en tecnología.

Según el diario The Times, Starmer aplazó al fin de semana el anuncio del reconocimiento del Estado Palestino durante la Asamblea General de la ONU de la próxima semana con el objetivo de evitar divergencias con Trump durante estos días.

Cuestiones geopolíticas y marcado interés económico

Pero más allá de las cuestiones geopolíticas, el viaje del inquilino de la Casa Blanca tiene un marcado carácter económico, con la participación de grandes ejecutivos en los eventos y recepciones y el anuncio de inversiones masivas.

Por su parte, el líder laborista obtendrá, con la ayuda decisiva ayuda de Trump, más de 150.000 millones de dólares comprometidos por las estadounidenses Microsoft, Google y Blackstone.

"Empleos, crecimiento y oportunidades es lo que prometí a la gente trabajadora y es exactamente lo que nos da esta visita de Estado", dijo Starmer.

Más difícil parece que el laborista consiga la exención para el Reino Unido del arancel del 25% sobre el acero que Trump le prometió en mayo y que aún no se ha concretado.

"Quieren ver si pueden obtener un acuerdo un poco mejor. Hablaremos con ellos", se limitó a decir Trump sobre esta cuestión antes de partir hacia Gran Bretaña.

Inédita recepción

En la víspera, Reino Unido desplegó toda su elegancia en el castillo de Windsor para agasajar al mandatario estadounidense.

El rey Carlos III recibió a Trump con salvas de cañón, una procesión en carruaje y una ceremonia militar en la que el líder republicano pasó revista a una guardia de honor.

Por la noche, en un fastuoso banquete real con 160 invitados, el monarca alabó "el compromiso personal" de Trump para poner fin a varios conflictos en el mundo.

La visita de Trump y la primera dama Melania, que se quedó el jueves en la mañana en Windsor, terminará al fin de la tarde, cuando emprenderán su vuelo de regreso a Washington.

FUENTE: Con información de AFP.

Trump se reúne con Starmer en su segundo día de visita oficial al Reino Unido

