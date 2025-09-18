jueves 18  de  septiembre 2025
Reguladores demandan a Ticketmaster por inflar precios de entradas

La Comisión Federal de Comercio y siete estados presentaron la demanda en California. Acusan a las empresas de permitir que revendedores de entradas obtuvieran millones de boletos para luego venderlos a precios inflados

Los precios para acceder a cualquier evento en Estados Unidos se encuentran por las nubes y millones se quejan ante la impotencia de pagar o no entrar.

Los precios para acceder a cualquier evento en Estados Unidos se encuentran por las nubes y millones se quejan ante la impotencia de pagar o no entrar. 

JOE RAEDLE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Una agencia reguladora estadounidense demandó el jueves a Ticketmaster y a su empresa matriz Live Nation, a los que acusa de conspirar con revendedores para inflar los precios de las entradas de conciertos y engañar a los consumidores con tarifas ocultas.

La Comisión Federal de Comercio y siete estados presentaron la demanda en un tribunal federal de California, acusando a las empresas de permitir que revendedores de entradas obtuvieran millones de boletos en violación de los límites de compra, para luego venderlos a precios inflados.

El régimen de la isla utiliza todas las herramientas intimidatorias posibles para quebrar a Maykel ‘Osorbo’ Castillo y a Luis Manuel Otero Alcántara.
WASHINGTON

EEUU denuncia la delicada situación del preso político Otero Alcántara
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
EEUU

Trump celebra cierre del programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Kirk: "Excelente noticia para EEUU"

"El entretenimiento en vivo en Estados Unidos debería ser accesible para todos nosotros. No debería costar un ojo de la cara llevar a la familia a un partido de béisbol", dijo el presidente de la FTC, Andrew Ferguson, quien citó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para proteger a los consumidores de abusos en los precios de entradas.

La demanda alega que Ticketmaster, que controla aproximadamente el 80% de la emisión de boletos para grandes conciertos en Estados Unidos, hizo "la vista gorda" ante los revendedores que rutinariamente excedían los límites de entradas utilizando miles de cuentas falsas.

Desde 2019 hasta 2024 los consumidores gastaron más de 82.600 millones de dólares comprando boletos a través de Ticketmaster, según la FTC.

Según la demanda, documentos internos muestran que Ticketmaster incluso proporcionó soporte tecnológico a los revendedores a través de una plataforma de software llamada TradeDesk, permitiéndoles manejar boletos adquiridos a través de múltiples cuentas para facilitar la reventa.

La demanda también apunta a las prácticas de precios de Ticketmaster, alegando que la compañía anunciaba precios de entradas sustancialmente más bajos de lo que los consumidores finalmente pagaban después de tarifas obligatorias y recargos.

Estas tarifas ocultas, que alcanzaron hasta el 44% del costo final del boleto, sumaron un total de 16.400 millones de dólares entre 2019 y 2024, dijo la FTC.

FUENTE: Con información de AFP.

