¿Se puede renovar la Green Card de forma telemática?

MIAMI .- El ciudadano extranjero con residencia permanente legal en EEUU puede renovar la Green Card sin contratiempos y sin necesidad de recurrir al correo para presentar el formulario que le permite remplazar la tarjeta. Y sin excusas de falta de tiempo.

Si requieres actualizar la Green Card puedes hacerlo de forma telemática con la presentación digital del Formulario I-90 a través de la cuenta en línea del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS ) que se ofrece para este tipo de trámite.

Sin embargo, antes de iniciar el procedimiento USCIS recomienza verificar si eres elegible para renovar la autorización a través de la herramienta tecnológica empleada para saber si puedes convertirte en ciudadano estadounidense.

Las razones para renovar la tarjeta de residente permanente pueden ser que esté vencida o esté por vencerse en seis meses; el deterioro, extravío o robo de su "Green Card"; o si necesitas corregir algún dato.

De no hacerlo debidamente y a tiempo, podrías estar expuesto a la deportación.

Green Card por vía telemática

El procedimiento para renovar la Green Card por la cuenta en línea es más rápido y organizado que hacerlo por correo y por eso es más recomendada, aunque el tiempo de espera puede variar. Pero, si prefieres hacerlo por la vía postal, debes presentar el formulario I-90 en papel.

El trámite por vía telemática es sencillo, según las instrucciones de USCIS:

Crea una cuenta de USCIS en su sitio web, si aún no dispones de una.

Inicia la sesión en la cuenta, completa el Formulario I-90, indispensable para el remplazo de la Green Card, y carga la copia de la tarjeta actual con documentos requeridos.

Paga las tarifas de presentación correspondientes en línea.

Envía la solicitud por vía digital a la espera de la cita biométrica.

Asiste sin falta a la cita biométrica, una vez que recibas la notificación para programar la entrevista.

FUENTE: Con información uscis.gov; usa.gov