Erika, viuda de Charlie Kirk, es elegida presidenta de Turning Point USA

Erika Kirk junto a su esposo Charlie Kirk, asesinado de forma atroz durante un debate en la Universidad de Utah por un radical de izquierda.

Erika Kirk fue elegida por unanimidad nueva directora ejecutiva y presidenta de Turning Point USA , la motivadora organización conservadora que su difunto esposo Charlie Kirk cofundó en 2012, anunció el grupo el jueves.

"En conversaciones previas, Charlie expresó a varios ejecutivos que esto era lo que deseaba en caso de fallecer", reveló la junta directiva de Turning Point USA en un comunicado.

Erika Kirk, quien dirige su propia organización sin fines de lucro, Everyday Heroes Like You, prometió con emoción continuar el legado de su esposo tras su asesinato la semana pasada, de acuerdo con declaraciones que obtuvo New York Post.

"Charlie nos preparó a todos para un momento como este. Trabajó incansablemente para garantizar que Turning Point USA se construyera para sobrevivir incluso a las pruebas más difíciles", añadió la junta directiva de Turning Point USA. "No nos rendiremos ni nos arrodillaremos ante el mal. Seguiremos adelante".

"El intento de destruir el trabajo de Charlie se convertirá en nuestra oportunidad de hacerlo más poderoso y perdurable que nunca", dijo Erika.

Kirk, de 31 años, fue asesinado mientras hablaba con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah el 10 de septiembre.

Las autoridades arrestaron a Tyler Robinson, de 22 años, y lo acusaron del asesinato premeditado de Kirk. La fiscalía de Utah dijo que solicitará la pena de muerte.

