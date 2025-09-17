Donald Trump elogia a Kate Middleton durante visita de Estado a Reino Unido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, son recibidos por el príncipe William, príncipe de Gales, y Kate Middleton, princesa de Gales, a su llegada al Castillo de Windsor, en Windsor, el 17 de septiembre de 2025, para iniciar su segunda visita de Estado.

MIAMI.- En su visita de Estado al Reino Unido, el presidente Donald Trump elogió a Kate Middleton a su llegada al Castillo de Windsor este miércoles 17 de septiembre. El hecho ocurrió previo al encuentro que el mandatario mantendría con el rey Carlos III y su esposa, la reina Camila.

En el inicio de la visita, Kate y William fueron los encargados de dar la bienvenida al presidente y la primera dama Melania Trump.

Al descender del helicóptero Marine One, los Trump saludaron a los príncipes de Gales, y fue entonces cuando el funcionario norteamericano le dedicó un cumplido a la futura reina: "Eres hermosa, tan hermosa", dijo mientras le estrechaba la mano, mientras Kate le agradecía con una sonrisa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Bienvenida

Tras encontrarse con los reyes, se llevó a cabo el tradicional saludo real, un disparo de cañones que se ubican entre el jardín este del Castillo de Windsor y en la Torre de Londres.

Posteriormente, la pareja presidencial fue llevada en carruaje, junto a la familia real, por la finca de Windsor hacia el castillo.

"El presidente Trump estaba sentado junto al rey en un carruaje cerrado en la ventosa mañana, mientras que la reina Camila viajaba junto a la primera dama. (...) La familia real y los Trump fueron escoltados por el Regimiento de Caballería Montada de la Casa Real, mientras bandas militares de los Royal Marines, el Ejército y la Royal Air Force tocaron los himnos nacionales de Estados Unidos y Gran Bretaña", resaltó la revista People.

Esta es la segunda visita de Estado que el presidente y la primera dama hacen a Reino Unido.