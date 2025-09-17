miércoles 17  de  septiembre 2025
CORONA

Donald Trump elogia a Kate Middleton durante visita de Estado a Reino Unido

Tras encontrarse con los reyes, se llevó a cabo el tradicional saludo real y posteriormente, la pareja presidencial fue llevada en carruaje por la finca de Windsor hacia el castillo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, son recibidos por el príncipe William, príncipe de Gales, y Kate Middleton, princesa de Gales, a su llegada al Castillo de Windsor, en Windsor, el 17 de septiembre de 2025, para iniciar su segunda visita de Estado.&nbsp;

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, son recibidos por el príncipe William, príncipe de Gales, y Kate Middleton, princesa de Gales, a su llegada al Castillo de Windsor, en Windsor, el 17 de septiembre de 2025, para iniciar su segunda visita de Estado. 

AFP/ Ian Vogler / Vía Pool
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- En su visita de Estado al Reino Unido, el presidente Donald Trump elogió a Kate Middleton a su llegada al Castillo de Windsor este miércoles 17 de septiembre. El hecho ocurrió previo al encuentro que el mandatario mantendría con el rey Carlos III y su esposa, la reina Camila.

En el inicio de la visita, Kate y William fueron los encargados de dar la bienvenida al presidente y la primera dama Melania Trump.

Lee además
El presidente de Estados Uniodos Donald J. Trump dialoga con el Rey Carlos III en el Palacio Real.
Política exterior

Presidente Trump comienza su visita oficial en el Reino Unido
Asistentes a la Convención Republicana, entre ellos jóvenes, aclaman al expresidente Donald Trump.
Elecciones

Partido Republicano prevé celebrar inusual convención antes de legislativas de 2026

Al descender del helicóptero Marine One, los Trump saludaron a los príncipes de Gales, y fue entonces cuando el funcionario norteamericano le dedicó un cumplido a la futura reina: "Eres hermosa, tan hermosa", dijo mientras le estrechaba la mano, mientras Kate le agradecía con una sonrisa.

Bienvenida

Tras encontrarse con los reyes, se llevó a cabo el tradicional saludo real, un disparo de cañones que se ubican entre el jardín este del Castillo de Windsor y en la Torre de Londres.

Posteriormente, la pareja presidencial fue llevada en carruaje, junto a la familia real, por la finca de Windsor hacia el castillo.

"El presidente Trump estaba sentado junto al rey en un carruaje cerrado en la ventosa mañana, mientras que la reina Camila viajaba junto a la primera dama. (...) La familia real y los Trump fueron escoltados por el Regimiento de Caballería Montada de la Casa Real, mientras bandas militares de los Royal Marines, el Ejército y la Royal Air Force tocaron los himnos nacionales de Estados Unidos y Gran Bretaña", resaltó la revista People.

Esta es la segunda visita de Estado que el presidente y la primera dama hacen a Reino Unido.

Temas
Te puede interesar

Microsoft informa de gran inversión en Reino Unido a propósito de visita de Trump

Tras acuerdo, Trump pospone una vez más la prohibición de TikTok en EEUU

Trump demanda por difamación a The New York Times

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Yordanis Cobos-Martínez, de 37 años, de nacionalidad cubana, es el presunto autor de la decapitación de un ciudadano estadounidense en Dallas. video
SUCESOS

ICE emite orden de detención para inmigrante irregular acusado de decapitar a gerente de motel en Dallas

Una pantalla muestra a Tyler Robinson, el sospechoso en el asesinato del activista político Charlie Kirk, mientras asiste a una audiencia judicial de forma remota desde su celda en la cárcel ante el juez Tony Graf, del Cuarto Tribunal de Distrito en Provo, Utah, el 16 de septiembre de 2025.
Ofensa capital

Fiscalía busca la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk

El presidente de Estados Uniodos Donald J. Trump dialoga con el Rey Carlos III en el Palacio Real.
Política exterior

Presidente Trump comienza su visita oficial en el Reino Unido

Pablo Alborán
MÚSICA

Pablo Alborán presenta nuevo tema "KM0" y gira mundial

El ministro de Interior de Maduro, Diosdado Cabello, dijo que en la Operación Relámpago del Catatumbo decomisaron 16.308 kilos de cocaína. video
NARCOTRÁFICO

Testigo clave: Diosdado Cabello autoriza todo envío de cocaína que sale por el Caribe desde Venezuela

Te puede interesar

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Sin sorpresas, la Reserva Federal hace un mínimo recorte en la tasa referencial de interés

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Uniodos Donald J. Trump dialoga con el Rey Carlos III en el Palacio Real.
Política exterior

Presidente Trump comienza su visita oficial en el Reino Unido

Una patrulla policial detrás de la cinta amarilla custodia el área del crimen. 
CALIFORNIA

Cadáver descuartizado y descompuesto hallado en auto Tesla de rapero es de adolescente hispana

Pleno del Concejo de Hialeah 
GOBIERNO LOCAL

Concejo de Hialeah da luz verde a subir los impuestos

Profecía habla del regreso de Jesús este 23 de septiembre.  video
POLÉMICA

¿El 23 de septiembre llega el fin? La profecía viral sobre la segunda llegada de Jesús que divide a internet