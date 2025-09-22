Sismo de magnitud 4.6 se registra en California, con profundidad de 5.6 millas

BERKELEY.– Un sismo de magnitud 4,3 sacudió la madrugada del lunes el Área de la Bahía de San Francisco y sorprendió a numerosos residentes con un fuerte temblor, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El epicentro se localizó al este-sureste de Berkeley y el movimiento se registró poco antes de las 3 de la mañana, hora del Pacífico. Aunque la magnitud fue moderada, se sintió con claridad en distintos puntos de la región.