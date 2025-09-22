lunes 22  de  septiembre 2025
California

Sismo de magnitud 4.6 se registra en California, con profundidad de 5.6 millas



Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

CANVA

BERKELEY.– Un sismo de magnitud 4,3 sacudió la madrugada del lunes el Área de la Bahía de San Francisco y sorprendió a numerosos residentes con un fuerte temblor, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El epicentro se localizó al este-sureste de Berkeley y el movimiento se registró poco antes de las 3 de la mañana, hora del Pacífico. Aunque la magnitud fue moderada, se sintió con claridad en distintos puntos de la región.

Lee además
La cantante y actriz estadounidense Selena Gomez y su prometido, el productor Benny Blanco, llegan a la 77.ª edición de los Premios Primetime Emmy en el Teatro Peacock de LA Live en Los Ángeles el 14 de septiembre de 2025
CELEBRIDADES

Surgen más detalles sobre la boda de Selena Gomez y Benny Blanco
Logo de Amazon, el gigante minorista y de tecnología.
EEUU

Tribunal juzga a Amazon por presuntos engaños para vender suscripciones Prime
Temas
Te puede interesar

Trump encabeza homenaje en memoria del líder conservador Charlie Kirk ante miles de seguidores

En carta a Trump, Maduro rechaza acusaciones sobre narcotráfico e insta al "diálogo"

EEUU evalúa marco legal para ofensiva militar contra el narcoterrorismo transnacional

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. junto a Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia de investidura el 1 de octubre de 2024
ESCÁNDALO

Claudia Sheinbaum en jaque mate por un caso que apunta a los carteles de droga de México

Imagen del Centro Nacional de Huracanes monitoreando la Tormenta Tropical Gabrielle en el Atlántico subtropical central. Fecha: 21 de septiembre 2025.
ALERTA

Tormenta Gabrielle gana fuerza y se perfila como huracán en el Atlántico

Taylor Fritz del Equipo Mundial, el extenista Roger Federer, el jugador de la NBA Steph Curry de los Golden State Warriors y Carlos Alcaraz del Equipo Europeo posan antes de un partido individual durante el segundo día de la Laver Cup 2025 en el Chase Center el 20 de septiembre de 2025 en San Francisco, California. 
Tenis

Alcaraz cae derrotado en la Laver Cup

Imagen referencial.
SIGUE LA CONTROVERSIA

Armas a la vista en Florida, ¿más seguridad o mayor peligro?

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
POLÍTICA

EEUU evalúa marco legal para ofensiva militar contra el narcoterrorismo transnacional

Te puede interesar

Actividad ciclónica en el Atlántico y el Caribe.
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Gabrielle se fortalece en el Atlántico y expertos vigilan dos nuevas ondas tropicales

Por DANIEL CASTROPÉ
Devin Bryant Johnson.
CONSTERNACIÓN

Hombre de Florida es acusado de asesinar a su madre, ¿fin de un ciclo de violencia doméstica?

Imagen referencial. 

Sismo de magnitud 4.6 se registra en California, con profundidad de 5.6 millas

Imagen referencial.
SIGUE LA CONTROVERSIA

Armas a la vista en Florida, ¿más seguridad o mayor peligro?

Decenas de miles de personas se reunieron para rendir homenaje al activista conservador Charlie Kirk en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el 21 de septiembre de 2025.
EEUU

Trump encabeza homenaje en memoria del líder conservador Charlie Kirk ante miles de seguidores