jueves 18  de  septiembre 2025
Surgen más detalles sobre la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Se especula que la celebración de la boda será el sábado 27 de septiembre en una finca de Santa Bárbara, California

La cantante y actriz estadounidense Selena Gomez y su prometido, el productor Benny Blanco, llegan a la 77.ª edición de los Premios Primetime Emmy en el Teatro Peacock de LA Live en Los Ángeles el 14 de septiembre de 2025

La cantante y actriz estadounidense Selena Gomez y su prometido, el productor Benny Blanco, llegan a la 77.ª edición de los Premios Primetime Emmy en el Teatro Peacock de LA Live en Los Ángeles el 14 de septiembre de 2025

AFP/ Frederic J. Brown
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Selena Gómez y Benny Blanco están ultimando los detalles para la celebración de su boda, evento que tendrá lugar a finales de mes en California. Y aunque la planificación se ha desarrollado con hermetismo, se han filtrado algunos detalles del gran día del productor musical y la artista.

Según Page Six, la pareja se dará el 'sí, acepto' en una finca de Santa Bárbara, California; mientras que los invitados se hospedarán en el hotel El Encanto durante todo el fin de semana, cuyas habitaciones están valuadas en 3.500 dólares por noche.

Asimismo, los novios han contratado un transporte que llevará a sus invitados hasta la finca donde tendrá el lugar la ceremonia y recepción. "Todos están emocionados a pesar del misterio. Saben que se la pasarán muy bien", reseña Page Six.

Embed

Se especula que la boda será el sábado 27 de septiembre.

Dos meses atrás se especuló que Selena y Benny decidieron casarse a fines del verano debido a que la actriz tenía compromisos profesionales en otoño e invierno. Además, la protagonista de Only Murders in the Building también buscó una fecha en la que su mejor amiga, Taylor Swift pudiera estar presente.

"Selena no celebrará su boda para complacer a Taylor, pero quiere que ella asista y le encantaría que pudiera ir con Travis", dijo entonces una fuente al Daily Mail.

En agosto, la pareja celebró sus respectivas despedidas de solteros.

Historia de amor

Selena y Benny han trabajado juntos desde 2019, cuando ambos colaboraron en la pista de I Can’t Get Enough, junto a Tainy y J Balvin. Posteriormente, sus caminos se cruzaron una vez más para producir el sencillo Single Soon que Gómez lanzó en agosto de 2023.

Sin embargo, las horas de trabajo se tradujeron en una conexión que trascendió fuera del estudio; y en diciembre de 2023, tras algunas pistas, la pareja oficializó su relación.

Desde entonces, ambos artistas compartían en redes momentos juntos.

Embed

Blanco dijo en mayo, durante una entrevista que concedió a The Howard Stern Show: "Cuando la miro… siempre estoy como, no conozco un mundo donde podría ser mejor que esto".

Por su parte, Selena habló con la revista TIME sobre su romance, aseverando que llegó cuando menos lo esperaba.

"Estuve sola durante cinco años y me acostumbré mucho a ello. Muchas personas tienen miedo de estar solas y probablemente me torturé en mi cabeza durante unos dos años estando sola, y luego lo acepté. Luego se me ocurrió mi plan, que era que iba a adoptar a los 35 si no había conocido a nadie. Simplemente sucede cuando menos lo esperas".

El compromiso fue anunciado en diciembre de 2024.

