domingo 21  de  septiembre 2025
VENEZUELA

En carta a Trump, Maduro rechaza acusaciones sobre narcotráfico e insta al "diálogo"

Maduro dijo, en la misiva del 6 de septiembre a Trump, que se ha lanzado Fake News contra Venezuela "para justificar una escalada a un conflicto armado"

El dictador Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa en Caracas, el 15 de septiembre de 2025.

El dictador Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa en Caracas, el 15 de septiembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - El dictador Nicolás Maduro rechazó los señalamientos que Estados Unidos hizo en su contra por narcotráfico e invitó al presidente estadounidense, Donald Trump, a "preservar la paz con diálogo", según una carta difundida este domingo por el régimen venezolano.

Maduro argumentó que son "absolutamente falsos" los señalamientos sobre "vínculos con mafias y bandas narcotraficantes". En la misiva indicó: "Es la peor de las fake news que se ha lanzado contra nuestro país para justificar una escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente".

Lee además
Fragatas de la Armada de Venezuela y un helicóptero de la Fuerza Aérea Venezolana participan en los ejercicios militares conjuntos Campana Libertadora Simón Bolívar 2019 en la base naval Mariscal Juan Cristóbal Falcón en el estado Falcón, Venezuela, el 24 de julio de 2019. 
¿Cuál es el poder militar real?

Régimen de Maduro convierte ejercicios militares en un show propagandístico contra EEUU
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicò fotografías de los primeros deportados.
Deportaciones

Trump da ultimátum a Maduro para que reciba a sus presos y advierte de consecuencias "incalculables" si no acepta

En la misiva instó a Trump a mantener la paz "y entendimiento en todo el hemisferio". La carta tiene fecha del 6 de septiembre y fue enviada al presidente republicano luego de que Estados Unidos desplegó ocho buques en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico y atacara una primera embarcación que presuntamente había salido de Venezuela con drogas y dejó un saldo de 11 fallecidos.

La vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, confirmó este domingo 21 de septiembre el envío de la carta de Maduro a Trump. En la comunicación, Maduro también señaló que sostuvo "una larga conversación" con el enviado especial, Richard Grenell, sobre el narcotráfico y otros temas.

"En ese sentido, le envío datos contundentes sobre la producción y el tráfico de drogas en Sudamérica. Estos datos demuestran de forma concluyente que Venezuela es un territorio libre de producción de drogas y un país sin relevancia en el ámbito de los narcóticos. Esto se debe al inmenso esfuerzo realizado durante años por nuestras fuerzas policiales y militares", según Maduro.

Cartel de los Soles

La administración de Trump señala a Maduro como líder del Cartel de los Soles. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU (OFAC) sancionó el pasado 25 de julio al Cartel de los Soles y señaló a la organización de mantener nexos con la banda criminal venezolana el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, de México, mediante el empleo de tráfico de drogas como un “arma” contra Estados Unidos.

Las medidas que el gobierno de Estados Unidos adelanta para combatir el narcotráfico en Venezuela tienen una expresión importante en el despliegue militar naval, mediante la operación en el Caribe.

FUENTE: Con información de AFP/ Noticias Caracol

Temas
Te puede interesar

El Cartel de los Soles, el eslabón de la red de corrupción del régimen de Nicolás Maduro

Protestan en Francia por ciudadano detenido por el régimen de Maduro: "¡Liberen a Camilo!"

Leopoldo López solicita intervención militar de EEUU en Venezuela: "Es absolutamente legítimo"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. junto a Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia de investidura el 1 de octubre de 2024
ESCÁNDALO

Claudia Sheinbaum en jaque mate por un caso que apunta a los carteles de droga de México

Imagen del Centro Nacional de Huracanes monitoreando la Tormenta Tropical Gabrielle en el Atlántico subtropical central. Fecha: 21 de septiembre 2025.
ALERTA

Tormenta Gabrielle gana fuerza y se perfila como huracán en el Atlántico

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicò fotografías de los primeros deportados.
Deportaciones

Trump da ultimátum a Maduro para que reciba a sus presos y advierte de consecuencias "incalculables" si no acepta

Taylor Fritz del Equipo Mundial, el extenista Roger Federer, el jugador de la NBA Steph Curry de los Golden State Warriors y Carlos Alcaraz del Equipo Europeo posan antes de un partido individual durante el segundo día de la Laver Cup 2025 en el Chase Center el 20 de septiembre de 2025 en San Francisco, California. 
Tenis

Alcaraz cae derrotado en la Laver Cup

Terroristas de Hamás.
Política

Canadá, Reino Unido y Australia reconocen al Estado palestino; Israel afirma que es "recompensa al terrorismo"

Te puede interesar

Imagen referencial.
SIGUE LA CONTROVERSIA

Armas a la vista en Florida, ¿más seguridad o mayor peligro?

Por DANIEL CASTROPÉ
Decenas de miles de personas se reunieron para rendir homenaje al activista conservador Charlie Kirk en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el 21 de septiembre de 2025.
EEUU

Trump encabeza homenaje en memoria del líder conservador Charlie Kirk ante miles de seguidores

Logo de la plataforma china TikTok, que ahora tiene posible o posibles compradores en EEUU.
Guerra tecnológica

La saga de Tiktok, el posible "final" de otro capítulo expansionista de China

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
Mano de obra extranjera

EEUU aclara que tarifa de $100.000 para emisión de visa H1-B aplica solo a nuevas solicitudes

Vista frontal del Capitolio en Washington.
EEUU

Congresistas advierten de sanciones a países que reconozcan al Estado palestino: "Es un peligroso precedente"