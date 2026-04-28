martes 28  de  abril 2026
Acusado por fraude

Soldado de EEUU se declara "no culpable" de apostar en Polymarket sobre el operativo de Maduro

Gannon Ken Van Dyke se presentó en un juzgado federal de Nueva York, para su primera audiencia ante la jueza Margaret Garnett

El depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores siendo escoltados por las fuerzas de seguridad estadounidenses a su llegada a Nueva York, el pasado 5 de enero de 2026.

El depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores siendo escoltados por las fuerzas de seguridad estadounidenses a su llegada a Nueva York, el pasado 5 de enero de 2026.

EUROPA PRESS
Nicolás Maduro durante una audiencia en una corte de Nueva York.

Nicolás Maduro durante una audiencia en una corte de Nueva York.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El soldado estadounidense acusado de lucrarse en la plataforma de apuestas Polymarket al usar información clasificada sobre el operativo que llevó a la captura del depuesto gobernante venezolano, Nicolás Maduro, se declaró este martes no culpable ante una jueza.

El Departamento de Justicia acusó el pasado viernes a Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, en el primer caso conocido de 'insider trading' (tráfico de información) relacionado con los llamados mercados de predicciones, que permiten apostar dinero a un sí o un no en acontecimientos reales de todo tipo.

Lee además
Infantes de la marina del 22.º Batallón Expedicionario de EEUU en operaciones con fuego real a bordo de embarcaciones en el mar Caribe, como parte de una serie de maniobras militares destinadas a fortalecer la seguridad regional y combatir el narcotráfico.
JUSTICIA

EEUU acusa de fraude a sargento mayor que usó información clasificada para apostar por captura de Maduro
Dibujo de la artista Jane Rosenberg de una audiencia del depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda), junto a sus abogados Mark Donnelly y Barry pollack, en el tribunal federal en Nueva York.
JUSTICIA

Defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores queda a cargo de abogados públicos

El soldado se presentó en un juzgado federal de Nueva York, con un traje de chaqueta oscuro y pantalones tejanos, para su primera audiencia ante la jueza Margaret Garnett, que preside el caso, según medios locales.

Según las autoridades, Van Dyke, que participó en la planificación y ejecución del operativo que llevó a la captura de Maduro el pasado 3 de enero, apostó unos 33.000 dólares en cuestiones con baja probabilidad sobre Venezuela, y acabó ganando más de 400.000 dólares en limpio.

Se enfrenta a cinco cargos

Van Dyke fue arrestado el pasado 24 de abril en Carolina Norte, donde permanecía en una base militar, pero salió en libertad tras pagar una fianza de unos 250.000 dólares y aceptar restricciones de viaje por el país. Su caso se procesará en Nueva York.

A nivel federal, el uniformado afronta cinco delitos de fraude penados con un máximo de entre 10 y 20 años de prisión cada uno, pero también ha sido acusado por la vía civil por la agencia reguladora de derivados financieros, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

La CFTC señaló -en una nota- que este es su primer caso de 'insider trading' con contratos de acontecimientos y también el primero en el que usa la llamada 'regla de Eddie Murphy' (por el actor de la película 'Trading places'), que prohíbe comerciar con productos básicos ('commodities') al usar información clasificada gubernamental.

Polymarket, sometida a escrutinio en los últimos años a medida que crece su popularidad, fue vetada por el Gobierno del demócrata Joe Biden en 2022 y reingresó en EEUU a finales de 2025.

El consejero delegado de la plataforma, Shayne Coplan, dijo —en X la semana pasada— que notificó a las autoridades sobre la "actividad sospechosa" de Van Dyke y que cooperó en el proceso. "Esto ocurre constantemente entre bambalinas, aunque a muchos les hagan creer otra cosa", apostilló.

Otra empresa de mercados de predicciones es Kalshi, que opera en EE.UU. desde 2021, regulada también por la CFTC, y que a raíz de este caso ha divulgado que bloqueó al soldado, impidiéndole crear una cuenta para hacer apuestas en su plataforma.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Pago de la defensa privada de Maduro y Flores garantiza continuidad del proceso judicial, explican expertos

Poca probabilidad de que EEUU acepte propuesta de Irán, asfixiado por bloqueo naval

Rey Carlos III condena el atentado a Trump: "Estos actos de violencia nunca tendrán éxito"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fuentes cercanas a la cadena indicaron que Jimmy Kimmel aclararía sus comentarios en el siguiente episodio, pero la presión aceleró la suspensión del programa
EEUU

Jimmy Kimmel se defiende y niega que chiste sobre Melania Trump incite a la violencia

El portaaviones de la clase Nimitz USS George H.W. Bush (CVN 77) navega en el Océano Índico en el área de responsabilidad del Comando Central de EEUU.
Negociaciones

Trump analiza propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz con su equipo de seguridad

Fachada del Capitolio en Tallahassee (CORTESÍA)
PRIORIDADES DE DESANTIS

Florida arranca sesión especial con tres frentes: rediseño electoral, regulación de IA y exenciones a vacunas

La primera dama Melania Trump y el presentador de televisión Jimmy Kimmel.
EEUU

Melania Trump pide a la cadena ABC medidas contra Jimmy Kimmel por bromear con su eventual viudez

Inmigrante tiene que presentar un examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) en Queens 
INMIGRANTES

Juez ordena reanudar casos de residencia permanente a inmigrantes con entrada restringida a EEUU

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
CASA BLANCA

Poca probabilidad de que EEUU acepte propuesta de Irán, asfixiado por bloqueo naval

Por Leonardo Morales
Fachada del Capitolio en Tallahassee (CORTESÍA)
PRIORIDADES DE DESANTIS

Florida arranca sesión especial con tres frentes: rediseño electoral, regulación de IA y exenciones a vacunas

Imagen muestra un día de sesión bursátil en la Bolsa de Nueva York.
LA BOLSA

Wall Street abre dispar ante publicación de resultados de tecnológicas

Exalcalde de Miami Beach Philip Levine envía una carta de reconocimiento alcalde Steven Meiner.
HONRAR HONRA

Exalcalde Philip Levine reconoce gestión de Steven Meiner en seguridad de Miami Beach

Explotación de litio en el salar de Uyuni, Bolivia
COOPERACIÓN

EEUU y Bolivia pactan compromiso para atraer inversiones en litio y otros minerales críticos