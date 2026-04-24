viernes 24  de  abril 2026
JUSTICIA

EEUU acusa de fraude a sargento mayor que usó información clasificada para apostar por captura de Maduro

La fiscalía impuso a Gannon Ken Van Dyke cargos que prevén 50 años de cárcel por violar prohibición de material sensible para obtener beneficios económicos

Infantes de la marina&nbsp;del&nbsp;22.º Batallón Expedicionario de EEUU en operaciones con fuego real&nbsp;a bordo de embarcaciones en el&nbsp;mar Caribe, como parte de una serie de maniobras militares destinadas a fortalecer la seguridad regional y combatir el narcotráfico.

Infantes de la marina del 22.º Batallón Expedicionario de EEUU en operaciones con fuego real a bordo de embarcaciones en el mar Caribe, como parte de una serie de maniobras militares destinadas a fortalecer la seguridad regional y combatir el narcotráfico.

U.S. Navy / Oficial de la Marina Andrew Eggert
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- La fiscalía de EEUU acusó al soldado de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense que usó información clasificada en apuestas en línea por la captura de Nicolás Maduro en una operación militar en Venezuela, el 3 de enero pasado.

El sargento mayor Gannon Ken Van Dyke fue acusado de cinco cargos, entre ellos fraude y robo de información, por los que podría enfrentar hasta 50 años de cárcel, informó el Departamento de Justicia en un comunicado el 23 de abril.

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El militar será enjuiciado específicamente por los delitos de uso ilícito de información gubernamental confidencial para beneficio personal, robo de información gubernamental no pública, fraude con materias primas, fraude electrónico y transacción monetaria ilícita.

Los soldados estadounidenses "reciben información clasificada para poder cumplir su misión (...) y tienen prohibido utilizarla para obtener beneficios económicos personales", afirmó el fiscal general interino Todd Blanche en una declaración reseñada por agencias.

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Apuestas sobre Maduro

El sargento mayor Gannon Ken Van Dyke, de 38 años de edad y con el segundo rango más alto para suboficiales en el Ejército, tras una carrera que inició en 2008, apostó y ganó 409,881 dólares por la concreción de la acción militar “Resolución Absoluta” que permitió llevar a Maduro ante la justicia estadounidense.

El militar "participó en la planeación y ejecución" de la operación, razón por la "tenía acceso a información sensible, confidencial y clasificada sobre la operación", según indicó la administración de Donald Trump.

Según la información, Ken Van Dyke depositó desde inicios de diciembre unos 33,000 dólares en 13 apuestas sobre la operación en Caracas, a pesar de haber firmado acuerdos de confidencialidad en los que se comprometía a no divulgar "ninguna información clasificada o sensible" relacionada con las operaciones.

Polymarket, la plataforma virtual de apuestas, declaró en un comunicado publicado en X que había denunciado al usuario que realizó las apuestas ante el Departamento de Justicia, y que había cooperado con su investigación, se informó.

FUENTE: Con información de TheJuticeDept red X, France24

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