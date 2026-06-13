Venezuela confirma muerte del jefe del Tren de Aragua en un operativo coordinado con EEUU

Esta captura de pantalla de un video publicado por el presidente de EE. UU., Donald Trump, en su cuenta de Truth Social el 12 de junio de 2026, muestra lo que el presidente Trump dice que es un ataque mortal al líder de Tren de Aragua.

CARACAS — El gobierno interino de Venezuela confirmó, este viernes 12 de junio, en la noche, que el jefe de la banda El Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, fue abatido en una operación conjunta con Estados Unidos.

En un comunicado divulgado se señala que: “en el marco de una operación combinada entre organismos de seguridad de Venezuela y Estados Unidos en el sureste del estado Bolívar, fueron desarticuladas estructuras de delincuencia organizada que operaban en la zona”.

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En otro aparte del texto, se destaca que “durante el desarrollo de la operación se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales en los que resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, cabecilla de organización criminal”.

También “la operación contó con apoyo tecnológico especializado y se desarrolló mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de los dos países”.

La cacería

Desde este 9 de junio, en el kilómetro 88 del estado Bolívar, comenzó el despliegue militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB); desde ese mismo momento circuló la versión de que el objetivo era la captura de “Niño Guerrero”, que se escondía en la zona.

Habitantes de la zona reportaron sobrevuelos de helicópteros, detonaciones y la huida de cientos de mineros ilegales.

En este sitio ,además, están ubicadas Las Claritas, áreas de la extracción de oro que forman parte del Arco Minero del Orinoco.

En un principio se dijo que el operativo era para acabar con la explotación ilegal del mineral que estaba bajo control de grupos subversivos de Colombia, garimpeiros —mineros ilegales de Brasil— y las mafias venezolanas. Todas estas asociaciones criminales actuaron durante bastante tiempo con la anuencia del régimen venezolano.

Durante las acciones ejecutadas por la FANB, grupos de derechos humanos solicitaron que se dieran garantías a los mineros artesanales que siempre han hecho vida en la zona y no trabajaban con la delincuencia organizada.

Fueron cuatro días de cacería detrás de “Niño Guerrero”, uno de los delincuentes más buscados no solo de Venezuela, sino prácticamente en el mundo debido a la extensión de los tentáculos de la agrupación criminal. El Tren de Aragua fue designado por Estados Unidos como banda narcoterrorista.

Donald Trump, presidente de EEUU, fue el encargado de dar la información a través de su red Truth Trump, en la cual posteó: "El Comando Sur de Estados Unidos realizó un ataque rápido y letal para eliminar al Niño Guerrero, del tristemente conocido Tren de Aragua".

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"No más santuario"

El mandatario afirmó que la operación se llevó a cabo en "estrecha cooperación con nuestros amigos en Venezuela, con los cuales estamos trabajando muy bien".

"Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen un santuario en Venezuela ni en ninguna otra parte", aseguró Trump, sin indicar en qué lugar se realizó el ataque contra el Niño Guerrero.

La muerte del “Niño Guerrero” ocurrió menos de un mes después del simulacro de evacuación que realizó la Embajada de Estados Unidos en Caracas y el cual supervisó el jefe del Comando Sur, Francis L Donovan.

Estados Unidos realizó en enero una incursión militar en Caracas y capturó a Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York acusado de narcotráfico junto a su esposa Cilia Flores.

Desde entonces, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna como presidenta interina, bajo la tutela de Washington.

Chile califica de “golpe relevante”

El Gobierno chileno consideró este viernes como un “golpe relevante” la muerte del “Niño Guerrero”, considerado el líder máximo de la banda transnacional Tren de Aragua, nacida en las cárceles de Venezuela, tras el anuncio del presidente Trump.

“La baja de Héctor Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, es un golpe relevante contra una organización criminal que ha extendido su violencia por distintos países del continente”, dijo el ministro de Seguridad, Martín Arrau, en su cuenta de la red social X.

Arrau consideró “especialmente esperanzadora” la colaboración entre Estados Unidos y Venezuela que resultó en la muerte de Guerrero y añadió: “Esta acción se suma a los importantes golpes que nuestras instituciones han propinado al Tren de Aragua en Chile durante las últimas semanas”.

Las autoridades chilenas desmantelaron hace 10 días una red de blanqueo de capitales relacionada con la banda criminal, que operaba mediante bancos chilenos y detuvieron a una veintena de personas involucradas.

Los acusados son señalados por la Fiscalía chilena de varios delitos, entre ellos extorsión, contrabando, lavado de activos y asociación criminal.

Según medios locales, en Colombia está detenido uno de los líderes del grupo, Carlos ‘El Bobby’ Gómez.

Desde 2018, el grupo se ha expandido rápidamente por el continente americano; la banda está asentada ya en ciudades de Colombia, Perú, Chile y otros países.

“La caída de un líder no significa el fin de una organización como esta. Por eso seguiremos coordinando a todo el sistema de seguridad detrás de sus células y de cada uno de sus integrantes, fortaleciendo la cooperación internacional y la acción coordinada del Estado”, afirmó Arrau.

Chile vivió uno de los casos más dantescos cuya autoría se le ha adjudicado al Tren de Aragua, como fue el secuestro y asesinato del exteniente y disidente venezolano Ronald Ojeda, quien vivía en Chile. El 21 de febrero de 2024, Ojeda fue secuestrado de su casa por individuos que se hicieron pasar por policías de investigación chilenos, y fue encontrado el 1 de marzo de 2024, desmembrado y enterrado bajo concreto.

La investigación posterior de las autoridades chilenas sugirió que el asesinato de Ojeda tuvo una motivación política y que posiblemente fue orquestado por las autoridades venezolanas con la participación del Tren de Aragua, dirigido por “Niño Guerrero”.

FUENTE: Con fuente de Efecto Cocuyo, EFE y redes sociales