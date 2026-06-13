sábado 13  de  junio 2026
TERMÓMETRO

Ola de calor coloca al sur de la Florida bajo alerta este fin de semana

Las autoridades meteorológicas prevén las temperaturas más altas del año en Miami-Dade, Broward y Palm Beach, con índices de calor que rondarán o superarán los 105 grados

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IA / D. CASTROPÉ
Por Daniel Castropé

MIAMI.- El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la División de Gestión de Emergencias de Florida alertaron sobre una ola de calor que afectará al sur de la Florida durante el fin de semana, con índices de calor que podrían superar los 105 grados Fahrenheit en los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach a causa de la combinación de temperaturas elevadas y alta humedad.

El episodio, que coincide con el arranque de los partidos del Mundial de Fútbol en Miami, llevó a las autoridades a reiterar las medidas para prevenir enfermedades o situaciones asociadas al calor extremo.

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El día más caluroso

Los pronósticos apuntan a que la jornada de este sábado concentrará la mayor intensidad térmica en todo el estado.

“Es probable que el sábado no solo sea el día más caluroso de este periodo de previsión, sino también el día más caluroso registrado hasta ahora este verano”, señaló la División de Gestión de Emergencias de Florida.

En el sur de la península, el NWS prevé máximas cercanas a los 90 grados, con índices de calor que rondarán o superarán los 100 grados cada tarde y mínimas nocturnas que oscilarán entre los 80 grados en zonas del interior y los 70 cerca de la costa.

En el centro-este del estado, la sensación térmica podría escalar hasta los 107 grados entre el sábado y el lunes.

Cómo se mide el riesgo

El índice de calor mide la sensación térmica real al combinar la temperatura del aire con la humedad relativa. En Miami-Dade y Broward, el NWS emite un aviso de calor cuando ese índice alcanza los 105 grados o más durante al menos dos horas, mientras que en Palm Beach el umbral se ubica en los 108 grados.

Una advertencia de calor excesivo, el nivel más alto de la escala, se activa cuando la sensación térmica llega a 110 grados o más.

La oficina meteorológica vinculó el repunte a un cambio de patrón atmosférico. “El estado de Florida se encuentra en medio de un cambio gradual en el patrón meteorológico, caracterizado por un aumento de la humedad y de la probabilidad de lluvias, así como por el regreso del calor y la humedad propios del verano”, indicó la dependencia.

Cabe anotar que Miami-Dade mantiene activa su temporada de calor, que se extiende del 1 de mayo al 31 de octubre.

Recomendaciones para la población

Las autoridades pidieron a residentes y visitantes mantenerse hidratados, permanecer en espacios con aire acondicionado y limitar las actividades al aire libre durante las horas centrales del día.

El llamado puso énfasis en los grupos más vulnerables, entre ellos los adultos mayores de 65 años, los niños pequeños, las mujeres embarazadas y las mascotas.

Los expertos recomendaron además el uso de ropa ligera y de colores claros, sombrero y protector solar, así como pausas frecuentes para quienes deban trabajar a la intemperie.

El NWS recordó que síntomas como mareos, confusión, debilidad o desmayos exigen atención médica inmediata a través del 911.

Calor, Mundial y otros riesgos

El episodio coincide con la llegada del Mundial de Fútbol a Miami, sede de siete encuentros en el Hard Rock Stadium, que pasará a llamarse de forma temporal Miami Stadium.

El primer partido, entre Arabia Saudita y Uruguay, está previsto para el lunes 15 de junio, jornada para la que el NWS anticipa cielos mayormente despejados, una máxima cercana a los 89 grados y un 50 % de probabilidad de lluvias y tormentas.

A las altas temperaturas se suma un riesgo moderado de corrientes de resaca en las playas del Atlántico, principalmente en Palm Beach y Broward, y un aumento de la probabilidad de chubascos y tormentas a medida que avance el fin de semana.

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