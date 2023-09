Solicitantes de asilo les será exigido proveerse intérprete propio

MIAMI — Las reglas han cambiado. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( USCIS , por sus siglas en inglés) anunció que, a partir del 13 de septiembre, los solicitantes de refugio deberán acudir a su entrevista de asilo con un intérprete si no dominan el idioma inglés.

USCIS dijo que, de no cumplir los solicitantes de asilo con esa norma, el caso podría ser desestimado o enviado a los tribunales ante un juez de inmigración.

"Si usted necesita un intérprete y no trae uno a su entrevista, o si su intérprete no domina el inglés, y usted no demuestra una razón justificada, puede que consideremos esto como una incomparecencia a su entrevista y podríamos desestimar su solicitud de asilo o referir dicha solicitud a un juez de inmigración. Determinaremos caso por caso si la razón está justificada", informó USCIS a través de un comunicado de prensa.

Al mismo tiempo, la agencia de inmigración precisó que el intérprete debe dominar inglés y el idioma que el solicitante de asilo hable con fluidez, y debe tener al menos 18 años de edad.

Otras de las especificaciones de las normas que entran en vigencia a partir del miércoles es que el intérprete no puede ser el abogado o el representante autorizado, un testigo del solicitante de asilo, un representante o empleado del gobierno del país de nacionalidad, esto en caso de ser apátrida, o del país de última residencia habitual. El intérprete tampoco puede ser una persona que tiene una solicitud de asilo pendiente y no ha sido entrevistado aún.

USCIS dijo que a partir del 13 de septiembre vuelve al antiguo requisito reglamentario de que un solicitante de asilo proporcione su propio intérprete, medida que había sido suspendida por la pandemia del COVID-19.

"El 23 de septiembre de 2020, publicamos una regla temporal (TFR) que requiere que los solicitantes de asilo utilicen nuestros intérpretes telefónicos contratados para su entrevista de asilo en lugar de traer un intérprete a su entrevista. Publicamos dicha TFR para reducir la propagación del COVID-19 durante las entrevistas de asilo con los oficiales de asilo de USCIS mientras estaba en efecto la emergencia nacional y de salud pública de COVID-19".

"Publicamos cuatro TFR subsecuentes extendiendo el requisito, con la extensión actual vigente hasta el 12 de septiembre de 2023".

La cuarta extensión llegó a su final y USCIS se ha preparado para volver al requisito reglamentario anterior. "Con la expiración del TFR, volvemos al antiguo requisito reglamentario de que un solicitante de asilo proporcione un intérprete".

FUENTE: REDACCION DLA