Steve Bannon sale de la cárcel, se declara "perseguido político" y se suma a campaña de Trump

El antiguo estratega jefe de la Casa Blanca cuando Trump era presidente pasó cuatro meses en el cárcel por desafiar una citación para testificar ante el panel del Congreso integrado en su mayoría por demócratas, que "investiga" el disturbio del 6 de enero de 2021 en el Capitolio en el que participaron partidarios del expresidente republicano, que nunca ha reconocido la victoria de Joe Biden en las elecciones de hace cuatro años y mantiene su denuncia de fraude electoral durante esos comicios.

Su liberación ocurrió justo una semana antes de la elección presidencial del 5 de noviembre en la que se enfrentan Trump y la actual vicepresidenta, la demócrata Kamala Harris.

Ambos candidatos, que libran una encarnizada batalla, en particular, en los denominados estados bisagra, (Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Arizona, Nevada y Georgia) que serán determinantes en su victoria. Las encuestas ubican a Trump con ventajas, otras dan empate entre los candidatos.

Advierte sobre robo de elecciones

Nada más salir del Correccional de Danbury en Connecticut (noreste), no solo se declaró "prisionero político" sino que en su primera comparecencia en su pódcast "The War Room", Bannon advirtió que los demócratas "no tienen intención de dejar el poder" y arengó a sus seguidores para que se "aseguren" de que "no nos roban la elección".

"La desesperación de Kamala Harris y su campaña es obvia (...) Saben que no pueden ganar en las urnas", añadió poco después en una rueda de prensa en Nueva York.

Harris, "reina del encarcelamiento"

Y es que sus 70 años, el paso por una cárcel federal no solo no le "rompió" sino que le "empoderó" y le ha permitido comprender que Kamala Harris, exfiscal de California, es considerada la "reina del encarcelamiento masivo" por las minorías afroamericanas e hispanas.

El exasesor de Donald Trump había sido uno de los portavoces de las acusaciones de supuestas trampas durante las elecciones presidenciales de 2020 para ayudar a Joe Biden a ganar. El "triunfo" del demócrata empañado por serios señalamientos de irregularidades alcanzó su clímax el 6 de enero de 2021, cuando miles de partidarios republicanos irrumpieron en la sede del Congreso estadounidense en protesta por la certificación de una dudosa victoria demócrata.

Con gran influencia en los partidos de línea conservadora en Europa, Bannon desempeñó un papel destacado en la campaña de Trump de 2016 que le llevó a la Casa Blanca, como estratega jefe.

Aunque ya no trabaja oficialmente para el expresidente, ha seguido utilizando su influencia para que vuelva a la Casa Blanca, principalmente a través de su pódcast.

