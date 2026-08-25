martes 25  de  agosto 2026
POLÍTICA

Subsecretario Landau cuestiona "solicitudes de asilo falsas" y señala a activista colombiano deportado

El subsecretario de Estado de EEUU dijo que, mientras buscaba asilo, Beto Coral "estaba acusando a nuestro gobierno de meter gente en campos de concentración"

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU.

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU.

Captura de pantalla / @ChrisLandauUSA / X
Por Julián Varela

WASHINGTON.-Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, cuestionó el lunes en su cuenta de X las peticiones falsas de asilo y se refirió al caso del activista colombiano Humberto "Beto" Coral, a quien señaló de abusar del sistema de asilo estadounidense mientras hacía denuncias contra el gobierno norteamericano. Coral fue deportado a su país el pasado mes de julio.

El funcionario sostuvo que "en un escenario de Alicia en el País de las Maravillas", mientras buscaba asilo en EEUU, Coral "desde Colombia, estaba acusando a nuestro gobierno de meter gente en campos de concentración y haciendo lobby para el gobierno de extrema izquierda de Colombia. No es de extrañar que el secretario Marco Rubio determinara que debería ser deportado de vuelta a Colombia, donde recibió un saludo de héroe en la pista de aterrizaje por parte del entonces Ministro de Relaciones Exteriores y se reunió con el entonces presidente (Gustavo Petro)".

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Landau señaló que el activista colombiano cuestionó la legitimidad de las recientes elecciones donde la izquierda perdió frente al derechista Abelardo De la Espriella, aliado del presidente Donald Trump. Dijo también que Coral llamó a Iván Cepeda, candidato oficialista, “mi Presidente legítimo”.

Agregó: "Si esto no es un ejemplo perfecto de la disfunción y el abuso de nuestro sistema de asilo, no sé qué lo sea".

“La gente en Estados Unidos y en todo el mundo está harta de las solicitudes de asilo falsas. El asilo no debería ser una laguna legal para eludir las leyes de inmigración; más bien, debería proporcionar un refugio seguro para las personas perseguidas por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política”, indicó el subsecretario.

Dijo que, durante mucho, el sistema ha estado saturado "por solicitudes de asilo frívolas". Landau explicó que esto se traduce en que toma años resolver si los solicitantes realmente tienen derecho al asilo y que en ese tiempo "pueden típicamente trabajar, tener hijos y de otra manera echar raíces en nuestro país".

Visa de turista

Sobre el caso de Humberto "Beto" Coral, el subsecretario de Estado indicó que el activista llegó a EEUU, desde Colombia con una visa de turista, en diciembre de 2015.

"Unos meses después, poco antes de que expirara su estancia legal, solicitó asilo. Coral mismo ha afirmado públicamente que solicitó asilo como víctima de la 'guerra e impunidad' en Colombia (aunque uno podría preguntarse qué tiene eso que ver con la persecución oficial por cuenta de su 'raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular U opinión política'). Sea como sea, en los últimos días de la Administración Obama recibió un permiso de trabajo, que continuó renovando durante una década. Durante ese tiempo, abogó por el entonces presidente de extrema izquierda de Colombia, Gustavo Petro, y se postuló sin éxito para un escaño en el Congreso de Colombia en una plataforma progubernamental", refirió.

En su post, Landau también dijo que "Beto" Coral emitió comentarios difamatorios contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez "que se vio forzado a retractar".

Añadió que el activista "intentó librar una guerra legal en nuestro sistema contra el entonces candidato a la presidencia (ahora presidente) Abelardo De La Espriella".

A su vez, Coral "denunció la supuesta 'persecución' de los hispanos en EEUU, ya sean ciudadanos estadounidenses, residentes legales, solicitantes de asilo o inmigrantes ilegales". El subsecretario fustigó las afirmaciones del activista, según las cuales todos los hispanos están siendo “cazados y encerrados en campos de concentración”, y “torturados y asesinados por el gobierno de los Estados Unidos”.

FUENTE: Con información de Christopher Landau/El Heraldo/Infobae/CNN

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