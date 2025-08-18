lunes 18  de  agosto 2025
Christopher Landau a Diosdado Cabello: "Usted y su pandilla corren llenitos de angustia"

El subsecretario de Estado de EEUU respondió al ministro del régimen de Maduro acusaciones de "conspiración". “La historia demuestra como terminan los tiranos”

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU.

Captura de pantalla / @ChrisLandauUSA / X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Este lunes, el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, le salió al paso a señalamientos del ministro del Interior del régimen de Maduro, Diosdado Cabello, sobre supuesta conspiración, con una contundente declaración en la que puntualizó su responsabilidad en el acoso de la población y de "haber declarado la guerra" a Venezuela.

“Con razón, usted y su pandilla de matones corren llenitos de angustia mientras yo ando tranquilo”, afirmó en un contundente mensaje en su cuenta de X, y puntualizó: “la historia demuestra cómo terminan los tiranos”.

Landau fue señalado por Cabello de ser, junto al Encargado de Negocios de EEUU en Venezuela, John McNamara, “peones del establishment” y “acosadores de la patria”, en su programa televisivo de la semana pasada, que fue reseñado por medios.

El número dos del chavismo también acusó a McNamara de “conspirar" contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, y contra Venezuela, en el contexto de las exequias del senador y candidato presidencial Miguel Uribe, víctima de la violencia política de Colombia, en las que Landau integró la delegación de EEUU.

“Pandilla” de Venezuela

“Usted y su pandilla de brutos criminales han destrozado su patria como pocas veces en la historia humana se ha destrozado un gran país”, dijo Landau en su contundente mensaje.

Aludió la grave crisis migratoria de venezolanos y la represión sin precedentes que el régimen ha mantenido contra el pueblo tras las elecciones fraudulentas de julio de 2024 que Maduro ha usado para mantenerse en el poder, pese a no haberlas ganado.

“Las elecciones del año pasado y el tsunami de migración al exterior demuestran claramente para el mundo entero el repudio absoluto de su propio pueblo”.

“Ustedes que se creen tan listos no han engañado a nadie. Son ustedes los que han acosado y declarado la guerra al pueblo de Venezuela”, subrayó en su respuesta.

FUENTE: Con información redes Christopher Landau

Temas
