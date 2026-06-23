martes 23  de  junio 2026
EXÓDO

En 2025, los cubanos superaron en número a los venezolanos en las solicitudes de asilo en Brasil

Los ciudadanos cubanos encabezaron las solicitudes, son 55,4% de los casos. En total, las solicitudes de asilo aumentaron 10.9% en comparación con 2024

Los cubanosque más buscan refugio superan los 60 años de edad, (DLA)

Los cubanosque más buscan refugio superan los 60 años de edad, (DLA)

CÉSAR MENÉNDEZ/DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA.- Los cubanos, por primera vez, superaron a los venezolanos, que habían ocupado el primer lugar durante años, en las solicitudes de asilo en Brasil, reveló el estudio Refugio de cifras 2026 del Observatorio de Migraciones Internacionales (OBMigra), elaborado junto con el Ministerio de Justicia del país del sur.

En general, las solicitudes de asilo aumentaron 10.9% en 2025, en comparación con el año anterior.

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Se presentaron 75,599 solicitudes por parte de ciudadanos de diversas nacionalidades, el tercer volumen más alto de la serie histórica, solo superado por 2018 y 2019.

El estudio abarca el período comprendido entre 2010 y 2025 y fue presentado este lunes, 22 de junio, en un evento que aludía al Día Mundial del Refugiado, celebrado el sábado (20).

“El volumen de solicitudes verificadas para el año 2025 debe entenderse en el contexto de la reanudación de los flujos hacia Brasil ya verificados previamente para los años 2022 (50,355), 2023 (58,628) y 2024 (68,159), después de un período de mayores restricciones a la movilidad humana internacional como resultado de las acciones impuestas debido a la pandemia de Covid-19”, cita el estudio.

Porcentaje de cubanos en alza

El porcentaje de solicitudes de refugio presentadas por los cubanos aumentó 88.1% en relación con 2024. El año pasado, del total de peticiones consignadas ante el Comité Nacional para los Refugiados (CONARE), 41,919 (55,4%) fueron de cubanos.

Entre las razones para pedir el beneficio están: crisis de abastecimiento y el empobrecimiento de la población que en la isla se enfrenta debido al debilitamiento de la economía. Esta crisis se ha agravado más este año y alcanzó su punto crítico.

Esto debido a que, desde enero de 2026, luego de la captura de Nicolás Maduro, EEUU tomó el control parcial del destino del petróleo venezolano y cortó los suministros a Cuba.

Sin su principal proveedor de combustible para generar energía, el sistema eléctrico de Cuba colapsó: la producción nacional de energía cubre menos de la mitad de la demanda. Los apagones, que ya eran frecuentes, comenzaron a durar hasta 20 horas al día.

Tras los sucesos de Venezuela, la administración Trump también amenazó con ofensivas militares en Cuba y aboga por un cambio de poder en la isla, que actualmente está gobernada por un sistema de partido único.

Ante la presión de la administración Trump, el Parlamento cubano aprobó la semana pasada un paquete de reformas económicas.

Y los venezolanos ¿qué?

Los venezolanos ocuparon el segundo lugar en 2025, con 21,233 solicitudes de asilo.

Aunque Venezuela sigue atravesando una grave crisis económica, con racionamiento de alimentos durante más de una década, recientemente experimentó un cambio después de que Estados Unidos capturara a Maduro, el poder fue transferido a un interinato que comanda Delcy Rodríguez.

La nueva jefa encargada del régimen se acercó cada vez más a Estados Unidos y llegó a acuerdos con la administración Trump. Lo que no signfica que este cambio se haya traducido en mejoras concretas en las condiciones de vida de los venezolanos, ha frenado el éxodo masivo del país.

Una encuesta reciente realizada por ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, indicó que alrededor de un tercio de los venezolanos que actualmente viven en otros países latinoamericanos están considerando regresar a Venezuela si se producen mejoras reales en las oportunidades laborales y la seguridad, independientemente de un cambio real de poder.

Otras nacionalidades

En tercer lugar, quedaron los colombianos, con 1,432 solicitudes de asilo. A continuación, se ubicaron los ciudadanos de Angola (1,253 solicitudes), Marruecos (888) y Ghana (792).

El año pasado, 52.4% de las solicitudes de asilo resueltas por el CONARE se registraron en los estados de la región Norte.

Los solicitantes procedían principalmente de Venezuela (13,125), Cuba (11,490) y Colombia (524).

Roraima fue el estado que concentró el mayor volumen de solicitudes de reconocimiento de estatuto de refugiado resueltas por CONARE, 16,166 (32% de total), seguido de Amapá, con 6,372 (12.6%), y Amazonas, con 2,445 (4.8%).

La mayoría de las solicitudes concedidas por CONARE (94.7%) fueron por violaciones generalizadas de derechos humanos. El grupo más numeroso en esta categoría son los venezolanos.

Los hombres solicitan asilo con más frecuencia que las mujeres (55.9% frente al 44%), y la mayoría se encuentran en el rango de edad de 25 a 40 años (26,911 solicitantes).

En cambio, entre los cubanos, la mayoría de quienes buscan refugio tienen más de 60 años (67.8%).

En Brasil, el CONARE, que depende del Ministerio de Justicia, es el organismo responsable de analizar y decidir sobre las solicitudes de asilo.

Los procedimientos son más sencillos para los países donde Brasil reconoce que existen violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos, como en los casos de Venezuela, Siria y Afganistán.

FUENTE: Con información de Observatorio de Migraciones Internacionales y O Globo

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