Suspenden a escolta del vicepresidente JD Vance por una presunta filtración a medios de prensa

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, observa mientras el presidente Donald Trump se reúne con el presidente libanés Joseph Aoun en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 21 de julio de 2026.

WASHINGTON — Un miembro del equipo de seguridad del vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha sido separado del cargo de forma temporal en el marco de una investigación en su contra por una presunta filtración, confirmó este jueves el Servicio Secreto.

"Un miembro de la división de protección vicepresidencial es objeto de una investigación administrativa y una posible investigación penal, relacionada con acusaciones de comprometer los operativos y la información de seguridad", informó el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, en un comunicado compartido con la cadena NBC News.

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Si bien informó de que no dará más detalles al respecto, subrayó que la Administración Trump "no tolerará ninguna conducta que pueda amenazar la seguridad de una persona protegida", en alusión a Vance, que por ser el primero en la línea de sucesión presidencial cuenta con protección las 24 horas del día junto a su familia.

Las amenazas

Recientemente, el canal de televisión MS Now apuntó a que los agentes asignados para proteger a Vance y su familia están cansados de los viajes de último minuto, así como de los traslados en helicóptero junto a sus hijos. La pareja tiene tres niños de cuatro, seis y nueve años. La esposa del vicepresidente, Usha Vance, dio a luz a su cuarto hijo recientemente.

El agente en cuestión está siendo investigado por supuestamente haber sido la fuente de ese artículo publicado por la cadena MSNBC sobre el malestar del equipo de seguridad de Vance por la supuesta gran cantidad de encargos en viajes personales del vicepresidente y su familia.

Ese medio citó fuentes del Servicio Secreto que consideran inapropiadas algunas asignaciones, como el traslado del hijo pequeño de la pareja vicepresidencial a una clase de golf en un helicóptero militar.

La publicación llamó la atención del Servicio Secreto, del FBI y de altos cargos de la Casa Blanca, quienes indagaron los detalles de los operativos descritos en el artículo, un hecho que podría poner en riesgo la vida del vicemandatario y su familia.

Esto se produce horas después de que el director del Servicio Secreto de Estados Unidos, Sean Curran, haya informado de que han investigado más de 10.000 casos de amenazas este año contra "personas bajo protección" en Estados Unidos, lo que representa un aumento del 40% en comparación con el año pasado.

Además de proteger al presidente, Donald Trump, el Servicio Secreto tiene la tarea de proteger a los jueces del Tribunal Supremo, miembros del gabinete, expresidentes, candidatos presidenciales y líderes extranjeros que visiten el país.

Campaña para frenar filtraciones

La Administración de Donald Trump ha emprendido una campaña para frenar las filtraciones de información a la prensa en las diferentes agencias, especialmente en el Pentágono, donde el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha creado un grupo de trabajo para perseguir judicialmente a quienes filtren información.

A principios de mes, cuatro reporteros del diario The New York Times fueron llamados a testificar por un gran jurado federal a raíz de una investigación sobre sus reportajes sobre el avión presidencial que Catar regaló a Trump, un paso condenado por asociaciones de periodistas.

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE