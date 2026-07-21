martes 21  de  julio 2026
Elecciones legislativas

Trump afirma que la proximidad de comicios de noviembre "no condiciona" su estrategia frente a Irán

"Probablemente (las acciones de Irán en torno al estrecho) no tendrán ningún impacto en mí. Solo voy a hacer lo correcto", afirmó Trump

Trump habla con medios / AFP
AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que las elecciones legislativas de medio mandato que se celebran el próximo noviembre no influyen en sus decisiones respecto a la guerra con Irán y la tensión en torno al estrecho de Ormuz.

"Probablemente (las acciones de Irán en torno al estrecho) no tendrán ningún impacto en mí. Solo voy a hacer lo correcto", afirmó Trump durante un encuentro con su homólogo libanés, Joseph Aoun, al ser preguntado sobre si Teherán está intentando influir en los comicios mediante las amenazas sobre el estratégico paso marítimo.

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"No lo contemplo como si se fueran a celebrar elecciones en un periodo de tiempo determinado", añadió.

El mandatario rechazó que la proximidad de los comicios legislativos el 3 de noviembre, en los que estará en juego la mayoría republicana del Congreso, condicione su estrategia frente a Irán: "Todo el mundo dice: 'Lo estás haciendo antes de las elecciones'. No puedo pensar que esto tenga que ver con eso. Creo que la gente está muy contenta", señaló.

EEUU "no ha terminado" campaña contra Irán

El presidente Trump, afirmó que "no ha terminado en absoluto" su campaña contra Irán y advirtió que el próximo objetivo militar podría ser un complejo nuclear subterráneo conocido como Montaña Pickaxe.

"Vamos a golpear esa zona muy pronto y con mucha fuerza", dijo Trump, y añadió que normalmente no anunciaría blancos militares, pero que "no hay nada que (los iraníes) puedan hacer al respecto".

Preocupaciones por el suministro de petróleo

El deterioro de la situación en el estrecho de Ormuz "acentúa la preocupación sobre la seguridad del suministro" de petróleo y "la incertidumbre" sobre las perspectivas del mercado, advirtió el martes el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.

No obstante, celebró la existencia de "factores de amortiguación", como los "importantes esfuerzos de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos" para suministrar crudo por rutas alternativas, el aumento de las exportaciones de otros productores y el afán de China por reducir sus importaciones.

Ataques de Estados Unidos

El ejército estadounidense anunció el lunes que completó una nueva tanda de bombardeos contra Irán para reducir la capacidad del país para atacar a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz.

"Las fuerzas estadounidenses atacaron centros de mando militares iraníes, capacidades marítimas, emplazamientos de lanzamiento de misiles y drones, y sistemas de defensa aérea para degradar la capacidad de Irán de seguir atacando a los buques comerciales que atraviesan el estrecho de Ormuz", indicó el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en X.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

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