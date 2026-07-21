Trump afirma que EEUU "no ha terminado en absoluto" su campaña contra Irán

El portaviones más grande del mundo Gerald R. Ford (CVN 78), está en la lucha con las fuerzas estadounidenses que apoyan la Operación Furia Épica desde el mar Mediterráneo.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump declaró el martes que "no ha terminado en absoluto" su campaña contra Irán, y advirtió que el próximo objetivo militar podría ser un complejo nuclear subterráneo conocido como Montaña Pickaxe.

Montaña Pickaxe es una instalación nuclear enterrada a gran profundidad cerca de Natanz, donde los servicios de inteligencia occidentales sospechan que Irán está construyendo una planta de enriquecimiento no declarada.

Elecciones legislativas Trump afirma que la proximidad de comicios de noviembre "no condiciona" su estrategia frente a Irán

"Vamos a golpear esa zona muy pronto, y con mucha fuerza", dijo Trump, y añadió que normalmente no anunciaría blancos militares, pero que "no hay nada que (los iraníes) puedan hacer al respecto".

Trump estimó que a Irán le llevaría más de 20 años reconstruir los daños actuales, en declaraciones a periodistas durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente libanés Joseph Aoun.

"Si nos fuéramos ahora, a Irán le llevarían 20, 25 años reconstruir. Pero no hemos terminado en absoluto", afirmó.

Dos semanas después de la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, Irán intensificó el martes sus ataques en Oriente Medio en una guerra total, según Teherán, que amenaza con extenderse al mar Rojo.

EEUU asegura que Irán está "desesperado"

Las autoridades de Estados Unidos afirman este martes que Irán está "desesperado" por reunirse con Washington y negociar el fin de la guerra, en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz, donde ha advertido de que, si sigue atacando a buques comerciales, "golpeará 10 veces más fuerte".

En declaraciones antes de reunirse con su homólogo del Líbano, Joseph Aoun, el presidente Trump afirmó que los iraníes "quieren reunirse a toda costa". "Y hasta que no estén preparados para reunirse de forma significativa, no nos interesa ni siquiera", indicó sobre los contactos con Teherán en plena escalada militar en la región, donde el Ejército estadounidense lanzó ataques durante diez noches consecutivas.

Trump amenazó con nuevos ataques contra Irán, apuntando a instalaciones nucleares que, según el mandatario estadounidense, quiere reconstruir Teherán. "Están metidos en esto por las armas nucleares y están intentando, posiblemente, reconstruir una instalación. Atacaremos esa instalación", indicó.

"Para que ni siquiera estén pensando en lo nuclear, atacaremos con mucha, mucha fuerza", dijo, para señalar que Estados Unidos ha infligido graves daños al país y "tardarán entre 20 y 25 años en recuperarse" de esta ofensiva que ha enmarcado en un "gran éxito" del Ejército norteamericano. "Si nos fuéramos mañana, habríamos tenido un gran, un gran éxito. Pero no nos vamos a ir mañana", indicó sobre la continuación de la guerra.

Igualmente, sobre el cierre perimetral reimpuesto por la Marina estadounidense en Ormuz, el jefe de la Casa Blanca señaló que el "bloqueo está en marcha". "Es total, es decir, nadie puede pasar. Nadie consigue atravesar el bloqueo. Es como un muro de acero", subrayó.

Durante las declaraciones en el Despacho Oval, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, insistió en que la República Islámica tiene "todas las oportunidades para negociar y demostrar que se comporta de forma razonable en relación con el estrecho de Ormuz", si bien advirtió de que Washington redoblará los ataques si Irán continúa con el pulso en la estratégica ruta marítima.

"Si van a disparar contra un buque mercante, entonces les golpearemos, como ha dicho el presidente, diez veces más fuerte, y cada noche les estamos debilitando cada vez más", afirmó ante los periodistas.

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press