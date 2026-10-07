miércoles 7  de  octubre 2026
EEUU/BIENES RAíCES

Tasas hipotecarias suben a su nivel más alto en más de dos años

La asociación advirtió de que "muy pocos propietarios tienen incentivos para refinanciar a estos niveles" y que el incremento de los costos de endeudamiento ha causado que potenciales compradores se retiren del mercado inmobiliario

Imagen referencial sobre las ventas de viviendas en Estados Unidos.

Imagen referencial sobre las ventas de viviendas en Estados Unidos.

unsplash
Por Leonardo Morales

La tasa media de las hipotecas fijas a 30 años en Estados Unidos subió al 7,49 %, su nivel más alto desde noviembre de 2023, informó este miércoles la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés).

"La tasa fija a 30 años llegó al 7,49 % debido al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, entre otras razones", señaló Joel Kan, vicepresidente y economista jefe adjunto de la MBA.

Lee además
Lote de autos fabricados por el gigante automotriz estadounidense General Motors.
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Trump rescata del "gran fiasco" a los fabricantes de vehículos en EEUU
El USS Billings (LCS 15), un buque de combate litoral, se ve detrás del presidente Donald Trump, mientras oficiales de la Marina de los EEUU escuchan al mandatario hablar en Anduril Industries en Sparrows Point, Maryland, el 6 de octubre de 2026.
Conflicto

Trump advierte que "muy pronto" decidirá si la guerra de Irán termina "por las buenas o las malas"

La asociación advirtió de que "muy pocos propietarios tienen incentivos para refinanciar a estos niveles" y que el incremento de los costos de endeudamiento ha causado que potenciales compradores se retiren del mercado inmobiliario

Bajan las ventas

Las solicitudes de hipotecas disminuyeron un 4,2% en la semana que finalizó el 2 de octubre, mientras que las de refinanciación cayeron un 8% y se situaron en su nivel más bajo desde 2025, según la MBA.

"Con tasas aproximadamente un punto porcentual más altas que hace un año, las solicitudes de refinanciación se situaron la semana pasada en su nivel más bajo desde 2025 y cayeron a menos de la mitad del ritmo registrado el año anterior", explicó la MBA.

Freddie Mac, una entidad patrocinada por el gobierno estadounidense, publicará este jueves su nueva medición tras situar la semana pasada la tasa media de las hipotecas fijas a 30 años en el 7,28 %, frente al 7,03 % de la semana anterior.

El repunte se produce después de que la Reserva Federal (Fed) elevara en septiembre los tipos de interés por primera vez en tres años, hasta un rango de entre el 3,75 % y el 4 %, y en un contexto de aumento de los rendimientos de la deuda del Tesoro a largo plazo, que presionan al alza las tasas hipotecarias.

[email protected]

FUENTE: Con información de EFE y Financial Times.

Temas
Te puede interesar

USCIS acuerda nuevas tarifas para inmigrantes en EEUU a partir del 16 de octubre

EEUU y Francia desmantelan portales que difundían contenido íntimo de 17.000 mujeres

Defensa de Cilia Flores vuelve a recurrir al supuesto "deterioro de salud" para pedir arresto domiciliario

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen del NHC en las primeras horas del 7 de octubre de 2026.
ALERTA

Isaias se forma en el Golfo y podría llegar como huracán a la costa de Estados Unidos

El aviso oficial confirma la incautación administrativa de 90 cargamentos, valorados en aproximadamente 2.8 millones de dólares.
OPERACIÓN FEDERAL

Autoridades estadounidenses expondrán un presunto esquema para enviar combustible a Cuba y eludir sanciones

Byron Donalds y David Jolly
ELECCIONES 2026

Donalds lanza ofensiva publicitaria ante avance de Jolly en Florida

El USS Billings (LCS 15), un buque de combate litoral, se ve detrás del presidente Donald Trump, mientras oficiales de la Marina de los EEUU escuchan al mandatario hablar en Anduril Industries en Sparrows Point, Maryland, el 6 de octubre de 2026.
Conflicto

Trump advierte que "muy pronto" decidirá si la guerra de Irán termina "por las buenas o las malas"

El servicio de Metrorail en Miami-dade cuenta con dos líneas que suman 25 millas. 
MEDIO DÓLAR MÁS

Miami-Dade sube 50 centavos el pasaje de Metrobus y Metrorail

Te puede interesar

Imagen referencial sobre las ventas de viviendas en Estados Unidos.
EEUU/BIENES RAíCES

Tasas hipotecarias suben a su nivel más alto en más de dos años

Por Leonardo Morales
Representantes de Investigaciones de Seguridad Nacional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la Oficina de Industria y Seguridad ofrecieron detalles del operativo en Miami.
EEUU-CUBA

Federales investigan a empresas y personas por cargamentos de combustible destinados a Cuba

Inmigrantes esperan su turno para las entrevistas con un oficial de migración en la oficina de USCIS, en Nueva York.
POLÍTICA MIGRATORIA

USCIS acuerda nuevas tarifas para inmigrantes en EEUU a partir del 16 de octubre

Rubio asegura que Irán ha perdido el control de Ormuz
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Rubio asegura que Irán "ha perdido el control" de Ormuz

María Corina Machado pronuncia un discurso en Ciudad de Panamá el 23 de mayo de 2026.
VENEZUELA

¡Feliz cumpleaños, María Corina! el compromiso por la libertad sigue intacto