Tasas hipotecarias suben a su nivel más alto en más de dos años

La tasa media de las hipotecas fijas a 30 años en Estados Unidos subió al 7,49 %, su nivel más alto desde noviembre de 2023, informó este miércoles la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés).

"La tasa fija a 30 años llegó al 7,49 % debido al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, entre otras razones", señaló Joel Kan, vicepresidente y economista jefe adjunto de la MBA.

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La asociación advirtió de que "muy pocos propietarios tienen incentivos para refinanciar a estos niveles" y que el incremento de los costos de endeudamiento ha causado que potenciales compradores se retiren del mercado inmobiliario

Bajan las ventas

Las solicitudes de hipotecas disminuyeron un 4,2% en la semana que finalizó el 2 de octubre, mientras que las de refinanciación cayeron un 8% y se situaron en su nivel más bajo desde 2025, según la MBA.

"Con tasas aproximadamente un punto porcentual más altas que hace un año, las solicitudes de refinanciación se situaron la semana pasada en su nivel más bajo desde 2025 y cayeron a menos de la mitad del ritmo registrado el año anterior", explicó la MBA.

Freddie Mac, una entidad patrocinada por el gobierno estadounidense, publicará este jueves su nueva medición tras situar la semana pasada la tasa media de las hipotecas fijas a 30 años en el 7,28 %, frente al 7,03 % de la semana anterior.

El repunte se produce después de que la Reserva Federal (Fed) elevara en septiembre los tipos de interés por primera vez en tres años, hasta un rango de entre el 3,75 % y el 4 %, y en un contexto de aumento de los rendimientos de la deuda del Tesoro a largo plazo, que presionan al alza las tasas hipotecarias.

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FUENTE: Con información de EFE y Financial Times.