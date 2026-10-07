USCIS acuerda nuevas tarifas para inmigrantes en EEUU a partir del 16 de octubre

Inmigrantes esperan su turno para las entrevistas con un oficial de migración en la oficina de USCIS, en Nueva York.

MIAMI. - A partir del 16 de octubre próximo, habrá nuevas tarifas para los inmigrantes en los Estados Unidos que requieran hacer trámites para Permiso de Trabajo, asilo, TPS y Parole, informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( USCIS , por sus siglas en inglés) en aviso oficial.

Los nuevos costos migratorios oscilan entre 3 dólares y 30 dólares, debido al ajuste de la inflación correspondiente a este 2026.

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Precisó que no todos los trámites migratorios están sujetos a la nueva tarifa.

Tarifas migratorias

Según el aviso de USCIS, la solicitud para permiso de trabajo (si es inicial) a través del formulario765 y que está relacionado con una solicitud de asilo, de parole o TPS, aumentará de 560 dólares a 570 dólares.

La petición de asilo subirá de 102 dólares a 105 dólares, lo que representa un incremento de 3 dólares.

El formulario 131 para la solicitud de permiso para viajar, documento de parole, tendrá un incremento también de 3 dólares, al pasar de1,050 dólares a 1,020 dólares.

Y la solicitud de TPS subirá de 510 dólares a 520 dólares, según la información oficial del 30 de septiembre de este 2026.

Advertencia de USCIS

En el aviso oficial, USCIS hace dos precisiones importantes para los inmigrantes que estén por iniciar los trámites.

“Si usted envía una solicitud matasellada en o después del 16 de octubre de 2026 para un beneficio que requiera una de estas tarifas, debe incluir la nueva tarifa para el beneficio específico que solicita”

Advirtió que “cualquier solicitud matasellada en o después del 16 de octubre de 2026 sin la tarifa de presentación adecuada será rechazada”.

Las tarifas no se ajustaban desde julio de 2025.

FUENTE: Con información de USCIS.gov; DLA