Miembros de la Guardia Nacional de Florida rescatan a una mujer en Cocoa.

MIAMI.— El estado de la Florida reportó cerca de 450 rescates relacionados con las inundaciones registradas hasta el sábado, mientras equipos estatales y locales continuaban atendiendo comunidades afectadas por las lluvias y las crecidas, donde residentes enfrentaban carreteras anegadas, daños en sus viviendas y dificultades para regresar a la normalidad.

La emergencia declarada por el gobernador Ron DeSantis abarca 21 condados, entre ellos Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Las lluvias del fin de semana agravaron los anegamientos y complicaron las tareas de recuperación en comunidades que aún lidiaban con los efectos de las precipitaciones de días anteriores.

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Las crecidas mantienen la emergencia

El balance federal divulgado el domingo registró 447 rescates realizados por equipos locales y estatales. La cifra corresponde al recuento disponible hasta el sábado y puede cambiar con nuevos reportes.

Aunque las lluvias habían disminuido en varias áreas, los niveles del río St. Johns seguían elevados: cerca de Cocoa, el río alcanzó aproximadamente 18,7 pies, por encima de su marca récord de 1953. El Servicio Meteorológico Nacional mantenía avisos de inundación en sectores de la cuenca.

La emergencia estatal se amplió el 18 de noviembre, después de que partes de Broward recibieran más de 10 pulgadas de lluvia en 12 horas. La orden incluye 21 condados desde el sur hasta el centro y el noreste de Florida.

El alcance de la medida permite a las autoridades coordinar recursos estatales y no significa que todos esos condados registren el mismo nivel de inundación.

Rescatistas ayudan a un hombre afectado por las inundaciones en Florida. Cortesía: Florida Army National Guard.

Despliegan bombas y equipos de rescate

El operativo incluye personal de la Guardia Nacional, la Guardia Estatal y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre. Según el balance del domingo, las agencias movilizaron 51 bombas y 27 camiones de extracción de agua. También se habilitaron refugios en Brevard y equipos de limpieza trabajaban en hogares afectados de seis condados.

El impacto también se ha sentido en el sur de Florida. La Comisión de Conservación informó que más de 90 residentes fueron evacuados, rescatados o trasladados para recibir atención médica desde un complejo de apartamentos inundado en Broward.

En Hollywood, las familias comenzaron a retirar pertenencias dañadas y evaluar sus viviendas mientras seguían los trabajos de recuperación.

La recuperación continúa

La División de Manejo de Emergencias de Florida mantiene equipos de apoyo y centros de recursos para conectar a residentes con servicios de limpieza, asistencia y recuperación.

La agencia señaló que hay centros en Brevard y Okeechobee, además de equipos de atención comunitaria en Brevard, Palm Beach y Okeechobee.

La emergencia no termina cuando retrocede el agua. Las crecidas fluviales pueden persistir después de que cesen las lluvias, y las autoridades piden evitar carreteras inundadas y seguir las instrucciones locales.

El número de rescates y las zonas que requieren ayuda todavía pueden cambiar conforme avancen las evaluaciones de las autoridades.