Terrorismo: FBI detiene a sujeto que planeaba ataque en día de elecciones

Tawhedi, quien llegó a Estados Unidos en septiembre de 2021, había tomado medidas en las últimas semanas para ejecutar sus planes, como haber ordenado la compra de fusiles AK-47, liquidar los bienes de su familia y comprar pasajes de ida para que su esposa y su hijo volaran de regreso a Afganistán, indicaron las autoridades.

Alertas del FBI

El arresto se produce en momentos en que el FBI se ha mostrado más preocupado ante la posibilidad de actos de violencia extremista en territorio estadounidense. El director de la agencia, Christopher Wray, dijo a The Associated Press en agosto pasado que "me resulta complicado pensar en un momento en mi carrera en el que haya tantas amenazas distintas, todas a un máximo nivel al mismo tiempo".

"El terrorismo sigue siendo la prioridad número uno del FBI, y utilizaremos todos los recursos para proteger al pueblo estadounidense", dijo Wray en un comunicado dado a conocer el martes.

Una declaración jurada del FBI no reveló a detalle cómo fue que Tawhedi entró en el radar de los investigadores, pero menciona lo que, asegura, son pruebas de los últimos meses que demuestran su determinación al planear un ataque. Una fotografía tomada en julio e incluida en la declaración muestra a un sujeto al que los investigadores identificaron como Tawhedi mientras le lee frente a dos niños, uno de ellos su hija, "un texto que describe las recompensas que recibe un mártir en la otra vida".

Según las autoridades, el sospechoso también era consumidor de propaganda del Estado Islámico, contribuyó a una organización caritativa que funciona como fachada para el grupo extremista y sostuvo comunicaciones con una persona a la que el FBI determinó como parte de una investigación previa que estaba involucrada en el reclutamiento y adoctrinamiento de personas interesadas en el extremismo. También vio las cámaras web de la Casa Blanca y el Monumento a Washington en julio pasado.

El Departamento de Justicia no identificó al supuesto cómplice de Tawhedi, al cual describió únicamente como un ciudadano afgano menor de edad y hermano de la esposa de Tawhedi.

FUENTE: AP