¿Tiene derecho a la sanidad un inmigrante en EEUU con la "green card"?

MIAMI.- Uno de los temas que más preocupa a los inmigrantes que llegan a Estados Unidos como residentes permanentes es la atención médica. A diferencia de otros países, el sistema de salud estadounidense no es universal ni gratuito, y funciona principalmente a través de seguros privados y programas públicos específicos.

Los residentes permanentes legales, conocidos como titulares de la green card, sí tienen derecho a acceder al sistema de salud estadounidense. Esto significa que pueden contratar un seguro médico, aplicar a ciertos programas estatales y federales, y recibir atención de emergencia. Sin embargo, la residencia permanente no implica cobertura automática ni gratuita .

Cómo funciona el sistema de salud en EEUU

El sistema sanitario estadounidense se basa principalmente en dos pilares:

Seguros privados : La mayoría de las personas obtiene cobertura médica a través de su empleo o adquiriendo un seguro en el mercado de salud (Health Insurance Marketplace), creado bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), conocida como Obamacare.

Programas públicos: Existen programas financiados por el gobierno que brindan cobertura médica a personas con ingresos bajos, a mayores de 65 años o a grupos específicos. Entre ellos destacan Medicaid y Medicare.

Opciones disponibles para residentes permanentes

Seguro a través del empleo: Muchos empleadores ofrecen planes médicos a sus trabajadores, que suelen ser más económicos que adquirirlos por cuenta propia.

Health Insurance Marketplace: Los inmigrantes con Green Card pueden comprar un seguro en este mercado, e incluso acceder a subsidios federales si cumplen con los requisitos de ingresos.

Medicaid: Programa para personas de bajos recursos. En la mayoría de los estados, se exige haber residido legalmente durante cinco años antes de poder solicitarlo, aunque existen excepciones para embarazadas y niños.

Medicare: Disponible para residentes permanentes de 65 años o más que hayan trabajado y cotizado al sistema de Seguridad Social durante al menos 10 años.

Atención de emergencias: Toda persona, independientemente de su estatus migratorio o si tiene seguro o no, tiene derecho a recibir atención médica en situaciones de urgencia. No obstante, los costos pueden ser muy elevados si no se cuenta con cobertura.

Requisitos y pasos a seguir

Contratar un seguro médico : Puede hacerse en el mercado de seguros (Marketplace) o a través del empleador.

Revisar elegibilidad para programas públicos : Consultar si cumple con los requisitos de ingresos y tiempo de residencia para aplicar a Medicaid o Medicare.

Tener documentación al día : La Green Card y pruebas de residencia son necesarias para acceder a subsidios y programas estatales.

Considerar seguros privados temporales: Mientras se cumplen los plazos para aplicar a Medicaid o Medicare, existen seguros médicos de corto plazo que ofrecen cobertura básica.

Recomendaciones para inmigrantes con green card

No quedarse sin seguro: En Estados Unidos, una emergencia médica sin cobertura puede generar deudas de miles de dólares.

Comparar planes: Antes de contratar un seguro, es recomendable comparar precios, cobertura y deducibles en el Marketplace.

Buscar asesoría gratuita: Existen organizaciones comunitarias y asesores certificados que ayudan a migrantes a inscribirse en seguros médicos y a entender sus opciones.

Prever los plazos: Para acceder a programas como Medicaid, es importante tener en cuenta el requisito de residencia de cinco años en la mayoría de los estados.

Los inmigrantes con green card tienen derecho a acceder al sistema de salud en EEUU, pero deben gestionarlo de manera activa: contratando un seguro privado, aplicando a programas públicos según su situación o recurriendo a cobertura a través del empleo.

La clave está en informarse, cumplir con los requisitos de residencia y evitar permanecer sin seguro, ya que el sistema de salud estadounidense puede resultar costoso para quienes no cuentan con cobertura.

FUENTE: Con información de healthcare.gov / Centro Nacional de Derecho de Inmigración / Las Abogadas RVA