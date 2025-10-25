sábado 25  de  octubre 2025
TREGUA

"Tienen 48 horas": Trump amenaza con medidas si Hamás no entrega los cuerpos de los rehenes

El mandatario republicano advirtió que "los países implicados en la GRAN PAZ tomarán medidas" si el grupo no cumple con la devolución de los cadáveres

El presidente Donald Trump, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Washington DC.&nbsp;

El presidente Donald Trump, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Washington DC. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó este sábado, 25 de octubre, un severo ultimátum al grupo islamista Hamás, exigiendo la devolución inmediata de los cuerpos de los rehenes fallecidos en Gaza —entre ellos dos ciudadanos estadounidenses—.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano advirtió que "los países implicados en la GRAN PAZ tomarán medidas" si el grupo no cumple con la entrega de cuerpos en las próximas 48 horas.

Lee además
El grupo terrorista Hamas publicó un video que muestra a sus milicianos fuertemente armados ejecutando a ocho hombres con los ojos vendados, atados y arrodillados en la calle.
ATAQUES

Trump advierte a Hamás que será "erradicado" si incumple el acuerdo de tregua con Israel
El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania

"Algunos de los cadáveres son difíciles de recuperar, pero otros pueden devolverse ahora y, por alguna razón, no lo están haciendo. Quizás tenga que ver con su desarme", señaló Trump.

"Cuando dije que ambas partes serían tratadas de forma justa, eso solo se aplica si cumplen con sus obligaciones", apuntó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNews24/status/1982180562166325490&partner=&hide_thread=false

El ultimátum de Trump

Trump, quien impulsa desde su regreso a la Casa Blanca un plan de alto el fuego permanente en Gaza, concluyó su mensaje con un ultimátum: "Veamos qué hacen en las próximas 48 horas. Estoy siguiendo esto muy de cerca".

La declaración del presidente estadounidense llega en momentos en que el secretario de Estado, Marco Rubio, concluye una visita de tres días a Israel, donde prometió que los restos de todos los rehenes fallecidos en cautiverio regresarán a sus familias.

"No olvidaremos las vidas de los rehenes de Hamás que murieron en cautiverio", escribió Rubio en la red X, tras reunirse con los familiares de los ciudadanos estadounidenses Itay Chen y Omer Neutra, dos soldados israelí-estadounidenses cuyos cuerpos siguen en la Franja de Gaza.

"Hoy me reuní con las familias de los ciudadanos estadounidenses Itay Chen y Omer Neutra. No descansaremos hasta que sus restos —y los de todos— sean devueltos", agregó Rubio, citado por la agencia AFP.

Horas después, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó que Rubio conversó por teléfono con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para reiterarle la "relación estratégica" que Washington mantiene con Israel y reafirmarle "la intención de implementar el plan del presidente Trump para poner fin al conflicto en Gaza".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecRubio/status/1982053259276673165&partner=&hide_thread=false

"Trece rehenes necesitan regresar a casa"

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, principal organización que agrupa a allegados de los secuestrados por Hamás, agradeció las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense:

"Trece rehenes necesitan regresar a casa. Trece familias necesitan cerrar este capítulo. Por favor, no se detengan hasta que el último rehén sea liberado", expresó el grupo en un mensaje en X.

Bajo el alto el fuego promovido por Estados Unidos —en vigor desde el 10 de octubre—, Hamás entregó a los 20 rehenes vivos que aún mantenía cautivos desde el ataque del 7 de octubre de 2023. También devolvió los restos de 15 rehenes muertos en cautiverio, aunque los cuerpos de otros 13 permanecen aún en Gaza.

Hamás ha argumentado que enfrenta "dificultades logísticas" para localizar los cadáveres entre las ruinas de la Franja, devastada por los bombardeos israelíes.

A cambio de las liberaciones, Israel ha puesto en libertad a cerca de 2,000 prisioneros palestinos, en su mayoría detenidos sin cargos formales, además de devolver los cuerpos de decenas de palestinos fallecidos que se encontraban en territorio israelí.

Con su advertencia directa, Trump busca presionar a Hamás para cumplir la fase final del acuerdo de intercambio, mientras intenta proyectar una nueva etapa de liderazgo estadounidense en Medio Oriente.

FUENTE: Con información de AFP / redes sociales

Temas
Te puede interesar

EEUU marca una "línea roja" a Israel mientras presiona por el éxito del acuerdo en Gaza

Trump inicia gira por Asia con reuniones clave con Xi, Lula y posible encuentro con Kim Jong Un

Bravuconadas de Petro y sus posibles "simpatías con Maduro" lo colocan en el ojo de la tormenta

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La actriz June Lockhart asiste a la Gala de los Premios Emmy de Artes Creativas Diurnas en el Hotel Westin Bonaventure el 20 de junio de 2014 en Los Ángeles, California. 
OBITUARIO

Muere la actriz June Lockhart a los 100 años

Nicolás Maduro indicó: Nuestro pueblo es el pueblo de San José Gregorio Hernández, de la madre Carmen Rendiles, de Simón Bolívar. Es un pueblo de santos, santas, sabios, sabias, libertadores y libertadoras
VENEZUELA

Maduro sigue politizando la canonización; periodista desmiente "supuestos" regalos del papa León XIV

El USS Gerald R. Ford (CVN-78), es un portaaviones nuclear que es el más grande del mundo.
SEGURIDAD

EEUU despliega su mayor portaaviones en el Caribe para combatir el narcotráfico; más presión a Maduro

El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, hace un gesto durante la sesión de votación para condenar o absolver al expresidente Jair Bolsonaro 
INVESTIGACIÓN

Caso judicial en Brasil escala a escándalo político trasnacional

Melissa, la decimotercera tormenta tropical de la temporada, estaba en posición casi estacionaria el viernes por la mañana, pero debería desplazarse lentamente hacia el noreste y el norte más tarde en el día y durante la próxima noche.
TEMPORADA

Tormenta tropical Melissa podría ser "huracán mayor" el domingo

Te puede interesar

El presidente Donald Trump, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Washington DC. 
TREGUA

"Tienen 48 horas": Trump amenaza con medidas si Hamás no entrega los cuerpos de los rehenes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Daniel Noboa llega al Festival de la Independencia de Guayaquil el 8 de octubre de 2025.
ECUADOR

Daniel Noboa busca derogar la Constitución de Correa y reforzar leyes antidrogas

La expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido condenada por corrupción
CORRUPCIÓN

El triángulo Venezuela-Argentina-Irán: nuevas pruebas del financiamiento cruzado entre Chávez y Kirchner

El activista Javier Cisnero, detenido en Caracas el 24 de octubre, fue un activista por la democracia en Venezuela. Padece de tuberculosis.
VENEZUELA

María Corina Machado denuncia "secuestro" de activista enfermo con tuberculosis

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, durante el recibimiento en la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
MEDIO ORIENTE

EEUU marca una "línea roja" a Israel mientras presiona por el éxito del acuerdo en Gaza