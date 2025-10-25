"Tienen 48 horas": Trump amenaza con medidas si Hamás no entrega los cuerpos de los rehenes

El presidente Donald Trump, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Washington DC.

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump , lanzó este sábado, 25 de octubre, un severo ultimátum al grupo islamista Hamás , exigiendo la devolución inmediata de los cuerpos de los rehenes fallecidos en Gaza —entre ellos dos ciudadanos estadounidenses—.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano advirtió que "los países implicados en la GRAN PAZ tomarán medidas" si el grupo no cumple con la entrega de cuerpos en las próximas 48 horas.

POLíTICA EXTERIOR Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania

ATAQUES Trump advierte a Hamás que será "erradicado" si incumple el acuerdo de tregua con Israel

"Algunos de los cadáveres son difíciles de recuperar, pero otros pueden devolverse ahora y, por alguna razón, no lo están haciendo. Quizás tenga que ver con su desarme", señaló Trump.

"Cuando dije que ambas partes serían tratadas de forma justa, eso solo se aplica si cumplen con sus obligaciones", apuntó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNews24/status/1982180562166325490&partner=&hide_thread=false | AHORA: Trump: "Hamas va a tener que empezar a devolver rápidamente los cadáveres de los rehenes fallecidos, incluidos dos estadounidenses, o los demás países implicados en esta GRAN PAZ tomarán medidas.



Algunos de los cadáveres son difíciles de recuperar, pero otros pueden… pic.twitter.com/HYSvA2JmeT — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 25, 2025

El ultimátum de Trump

Trump, quien impulsa desde su regreso a la Casa Blanca un plan de alto el fuego permanente en Gaza, concluyó su mensaje con un ultimátum: "Veamos qué hacen en las próximas 48 horas. Estoy siguiendo esto muy de cerca".

La declaración del presidente estadounidense llega en momentos en que el secretario de Estado, Marco Rubio, concluye una visita de tres días a Israel, donde prometió que los restos de todos los rehenes fallecidos en cautiverio regresarán a sus familias.

"No olvidaremos las vidas de los rehenes de Hamás que murieron en cautiverio", escribió Rubio en la red X, tras reunirse con los familiares de los ciudadanos estadounidenses Itay Chen y Omer Neutra, dos soldados israelí-estadounidenses cuyos cuerpos siguen en la Franja de Gaza.

"Hoy me reuní con las familias de los ciudadanos estadounidenses Itay Chen y Omer Neutra. No descansaremos hasta que sus restos —y los de todos— sean devueltos", agregó Rubio, citado por la agencia AFP.

Horas después, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó que Rubio conversó por teléfono con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para reiterarle la "relación estratégica" que Washington mantiene con Israel y reafirmarle "la intención de implementar el plan del presidente Trump para poner fin al conflicto en Gaza".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecRubio/status/1982053259276673165&partner=&hide_thread=false We will not forget the lives of the hostages who died in the captivity of Hamas. Today I met with the families of American citizens Itay Chen and Omer Neutra. We will not rest until their — and all — remains are returned. pic.twitter.com/wdxN9vLXZ8 — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 25, 2025

"Trece rehenes necesitan regresar a casa"

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, principal organización que agrupa a allegados de los secuestrados por Hamás, agradeció las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense:

"Trece rehenes necesitan regresar a casa. Trece familias necesitan cerrar este capítulo. Por favor, no se detengan hasta que el último rehén sea liberado", expresó el grupo en un mensaje en X.

Bajo el alto el fuego promovido por Estados Unidos —en vigor desde el 10 de octubre—, Hamás entregó a los 20 rehenes vivos que aún mantenía cautivos desde el ataque del 7 de octubre de 2023. También devolvió los restos de 15 rehenes muertos en cautiverio, aunque los cuerpos de otros 13 permanecen aún en Gaza.

Hamás ha argumentado que enfrenta "dificultades logísticas" para localizar los cadáveres entre las ruinas de la Franja, devastada por los bombardeos israelíes.

A cambio de las liberaciones, Israel ha puesto en libertad a cerca de 2,000 prisioneros palestinos, en su mayoría detenidos sin cargos formales, además de devolver los cuerpos de decenas de palestinos fallecidos que se encontraban en territorio israelí.

Con su advertencia directa, Trump busca presionar a Hamás para cumplir la fase final del acuerdo de intercambio, mientras intenta proyectar una nueva etapa de liderazgo estadounidense en Medio Oriente.

FUENTE: Con información de AFP / redes sociales