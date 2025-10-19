domingo 19  de  octubre 2025
MEDIO ORIENTE

Benjamín Netanyahu declara su intención de presentarse en las elecciones de 2026

El primer ministro de Israel reconoció su interés de participar en los comicios y dejó claro que la guerra de Gaza tendrá fin cuando Hamás cumpla el acuerdo

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúne con el presidente estadounidense Donald Trump, quien permanece en la sombra, en la Sala Azul de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 7 de julio de 2025

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúne con el presidente estadounidense Donald Trump, quien permanece en la sombra, en la Sala Azul de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 7 de julio de 2025

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEL AVIV — El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que tiene intención de participar en las elecciones de su país, previstas para noviembre de 2026, y también de ganarlas, al tiempo que afirmó que la guerra en Gaza terminará con el desarme de Hamás.

"Sí", respondió Netanyahu al ser interrogado sobre su intención de presentarse a las elecciones, a una televisora israelí. Y a la pregunta de si espera ganar esos comicios, también contestó con un rotundo "sí".

Lee además
El presidente Donald Trump habla con periodistas.
Conflicto

Trump, dispuesto a permitir que Israel reanude la ofensiva en Gaza si Hamás incumple el acuerdo
Personas rinden tributo a un joven asesinado por el grupo terrorista Hamás.
CONflicto

Hamas se compromete a devolver a Israel todos los cadáveres de rehenes

En medio de la reanudación de enfrentamientos en Gaza tras la primera fase de un alto al fuego, Netanyahu fue claro en explicar que la guerra de Gaza "terminará cuando se apliquen los términos del acuerdo que hemos aceptado".

"Eso incluye, en primer lugar, la fase uno, la vuelta de todos nuestros rehenes. Estamos trabajando en ello ahora mismo", precisó.

El 10 de octubre, Israel y la organización terrorista Hamás firmaron la propuesta de paz ofrecida por el presidente de EEUU, Donald Trump, que establece un alto al fuego e incluye el intercambio de rehenes con vida o no por prisioneros palestinos y la desocupación de Gaza.

Sin embargo, este domingo Netanyahu afirmó que aplicará un alto al fuego pese a los ataques "terroristas" en el sur de Gaza, mientras espera que Hamás cumpla con los términos de esa primera fase.

Elecciones de Israel y Gaza

"Nos ceñimos firmemente a la aplicación del acuerdo, en su totalidad", insistió al tiempo que advirtió que si Hamás no accede al desarme, se hará "por las malas". Y reiteró que solo después de que Hamás se desarme y Gaza sea desmilitarizada "terminará la guerra".

La intención de Netanyahu de participar en las elecciones aclara dudas y rumores de que no tendría interés en hacerlo para prolongar la guerra.

Este mismo sábado, la Corte Penal Internacional señaló que mantiene la orden de detención contra el primer ministro, luego de desestimar el último recurso presentado por Israel contra las órdenes del juzgado internacional.

El caso también contempla la medida contra el exministro de Defensa Yoav Gallant por supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad por la ofensiva sobre la Franja de Gaza.

"La Cámara, por consiguiente, rechaza la petición", publicó la CPI en un complejo documento legal de trece páginas fechado el 17 de octubre.

Israel alega que la CPI no tiene jurisdicción para juzgar a ninguna autoridad israelí porque la nación hebrea no es suscriptora del Estatuto de Roma.

Netanyahu ha afirmado que la CPI es un "organismo político parcial y discriminatorio", y que no hay nada más justo que la guerra que Israel ha librado en Gaza tras el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023.

"Ninguna resolución antisemita impedirá que el Estado proteja a sus ciudadanos", dijo Netanyahu tras conocer la decisión de la CPI, en noviembre de 2024.

FUENTE: Europa Press

Temas
Te puede interesar

Trump confiesa sus reservas a entregar misiles Tomahawk a Ucrania: "Pondría en peligro a EEUU"

Militar de Corea del Norte deserta al cruzar al sur de la zona desmilitarizada

Un cocodrilo se da un baño en la piscina de un lujoso hotel en Australia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su doble bendición video
VATICANO

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su "doble bendición"

El presidente Donald Trump, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Washington DC. 
Narcotráfico

EEUU anuncia que repatriará a Colombia y Ecuador a sobrevivientes de ataque a submarino en el Caribe

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene una imagen del médico venezolano José Gregorio Hernández durante un mitin político.
CEREMONIA

¿Se atrevería Maduro a viajar al Vaticano en su afán de protagonismo por canonización de venezolanos?

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
MEDIDAS

Trump anuncia fin de la ayuda financiera a Colombia y acusa a Petro de ser "líder del narcotráfico"

El homenaje a María Corina Machado tuvo lugar en el Museo Americano de la Diáspora Cubana.
LIBERTADES

El Nobel a María Corina puede acelerar la caída de Maduro

Te puede interesar

Fotomontaje del presidente Donald J. Trump y su homólogo chino Xi Jinping.
ANáLISIS

El "efecto Trump" para China y el secuestro de la izquierda radical en el Senado

Por Leonardo Morales
Una lancha narcoterrorista fue eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. Imágenes compartidas por la Casa Blanca.
NARCOTRÁFICO

EEUU confirma que otra lancha atacada en el Caribe es del ELN

Vista frontal de la Ermita de la Caridad en Miami, Florida. 
FLORlDA

Misa por Venezuela en la Ermita de la Caridad: un acto de fe y unidad por el país

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
MEDIDAS

Trump anuncia fin de la ayuda financiera a Colombia y acusa a Petro de ser "líder del narcotráfico"

María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición de Venezuela.  
VENEZUELA

María Corina Machado y Edmundo González con la canonización: dos santos para 30 millones de rehenes