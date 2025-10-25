Xabi Alonso evita la polémica sobre Lamine Yamal: "No voy a entrar"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, comparece en rueda de prensa durante su presentación oficial en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas, cerca de Madrid, el 26 de mayo de 2025.

MADRID.- El entrenador del Real Madrid , Xabi Alonso , rechazó este sábado valorar las polémicas afirmaciones de esta semana del astro del Barcelona , Lamine Yamal , con el que su equipo se mide el domingo en el gran Clásico de la Liga española.

"No voy a entrar, no. Hay muchas declaraciones de gente del Barcelona, no puedo entrar a valorarlas todas. Lo importante para nosotros es lo que pasa en el campo", respondió Alonso en su conferencia de prensa de la víspera de este partido, al ser preguntado por Yamal.

Esta semana, el joven astro de 18 años de edad tuvo una charla con el creador de contenido Ibai Llanos en la que llegó a acusar al Real Madrid de "robar" y en la que recordó de manera jocosa sus victorias y goles en el pasado ante el club blanco, algo que en el entorno del equipo de la capital española se consideró una provocación y un acto de soberbia.

El Real Madrid defiende el liderato de la Liga española, ya que llega al partido con dos puntos de ventaja con respecto al Barça, que es segundo.

Pese a la relevancia del duelo, el entrenador vasco se mostró relajado.

"Soy consciente del partido que es, pero el día a día no nos va a cambiar. Es un partido especial, pero no como para cambiar el día a día", señaló, sin querer adelantar el once que utilizará.

"Lo tengo en la cabeza", apuntó, señalando que si un jugador está en la convocatoria es porque lo considera "al 100%", por lo que su participación es factible.

Alonso celebró el regreso a la práctica colectiva de Dani Carvajal, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold y Dani Ceballos.

En necesidad de reaccionar

El Real Madrid intentará no solo vengar sus repetidas derrotas de la pasada temporada ante el Barcelona, sino también reivindicarse después de su revés por 5-2 a finales de septiembre contra el otro grande del fútbol español, el Atlético de Madrid.

"Tengo ganas de ganar y de que nuestra gente se lo pase bien. El partido tiene un sabor especial y, para nosotros, es el más importante en estos momentos", señaló Alonso.

FUENTE: AFP