Tormenta tropical Melissa podría ser "huracán mayor" el domingo

La tormenta tropical Melissa debería traer varios días de fuertes lluvias a República Dominicana, Haití y Jamaica, y podría provocar inundaciones repentinas "catastróficas" y "que amenazan la vida"

Melissa, la decimotercera tormenta tropical de la temporada, estaba en posición casi estacionaria el viernes por la mañana, pero debería desplazarse lentamente hacia el noreste y el norte más tarde en el día y durante la próxima noche.

Melissa, la decimotercera tormenta tropical de la temporada, estaba en posición "casi estacionaria" el viernes por la mañana, pero debería desplazarse lentamente hacia el noreste y el norte más tarde en el día y durante la próxima noche.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La tormenta tropical Melissa continúa su curso por el Caribe central, al sureste de Jamaica, donde ha demorado un par de días para redefinir su ruta.

Acorde con el informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), con sede en Miami, Melissa podría ser "un huracán mayor" el domingo 26.

"Melissa debe convertirse en un huracán el sábado y en un huracán mayor para el domingo", indicó el NHC.

Según la ruta pronosticada, Melissa debe atravesar la isla de Jamaica y luego dirigirse al extremo oriental de Cuba, donde podría provocar inundaciones repentinas "catastróficas" y "que amenazan la vida", así como deslizamientos de tierra, indicó el NHC.

Melissa, la decimotercera tormenta tropical de la temporada, estaba en posición "casi estacionaria", pero comienza a desplazarse lentamente.

Debido a su lento desplazamiento, las condiciones desfavorables podrían persistir varios días en las zonas afectadas.

Melissa, la decimotercera tormenta tropical de la temporada, estaba en posición casi estacionaria el viernes por la mañana, pero debería desplazarse lentamente hacia el noreste y el norte más tarde en el día y durante la próxima noche.
Tormenta tropical Melissa podría ser "huracán mayor" el domingo

