Muere la actriz June Lockhart a los 100 años

La actriz June Lockhart asiste a la Gala de los Premios Emmy de Artes Creativas Diurnas en el Hotel Westin Bonaventure el 20 de junio de 2014 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Hollywood se enluta con el fallecimiento de la actriz June Lockhart , una de las más queridas y longevas de la industria del entretenimiento. Murió a los 100 años en su residencia de Santa Mónica, California, y sus familiares confirmaron que se trató de causas naturales.

Nacida en una familia de actores de teatro en Nueva York el 25 de junio de 1925, Lockhart tuvo una carrera que se extendió por casi 90 años, siendo una de las últimas figuras del llamado Hollywood de Oro.

Trayectoria

La actriz hizo su debut en la pantalla grande a los ocho años y, aunque fue conocida principalmente por su trabajo en televisión, también cosechó éxitos en las tablas, ganando un prestigioso Premio Tony en 1948.

Pero Lockhart se inmortalizó al encarnar a la madre ideal en dos de las series más icónicas de la televisión estadounidense: Lassie (1958-1964) y Perdidos en el Espacio (1965-1968).

En la primera, dio vida a la madre del joven Timmy, en una de las series familiares más populares de la historia; en la segunda producción encarnó a la la brillante y pragmática matriarca de una familia de colonos espaciales, enfrentándose a los peligros del universo.

Su versatilidad la llevó a participar en otros proyectos como en Petticoat Junction, donde representó a la Dra. Janet Craig. Igualmente, tuvo destacadas apariciones en una gran cantidad de películas y series.