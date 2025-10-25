sábado 25  de  octubre 2025
CORRUPCIÓN

El triángulo Venezuela-Argentina-Irán: nuevas pruebas del financiamiento cruzado entre Chávez y Kirchner

Un documento que fue firmado por Hugo Chávez autoriza la liberación de $14 millones y más de 1,013 millones de bolívares del Fondo Chino-Venezolano para proyectos con Argentina e Irán

La expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido condenada por corrupción

La expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido condenada por corrupción

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- Nuevos documentos y declaraciones del exjefe de inteligencia venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal reavivan las sospechas sobre una trama de financiamiento internacional entre los regímenes de Hugo Chávez, Cristina Fernández de Kirchner y la República Islámica de Irán, con la participación de fondos chinos.

El informe, divulgado por el canal argentino A24 y presentado por los periodistas Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, muestra documentos internos del régimen venezolano fechados el 24 de junio de 2010, cuando Nicolás Maduro ejercía como ministro de Relaciones Exteriores de Chávez.

Lee además
El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
TESTIMONIO

De los Kirchner a Podemos: el "Pollo" Carvajal revela cómo el chavismo financió a la extrema izquierda
movilizacion militar de eeuu y nobel de la paz potencian percepcion de cambio en venezuela
OPINIÓN

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela

Según el material exhibido, el entonces ministro del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Ricardo Menéndez, solicitó a Chávez la aprobación de recursos adicionales —“más plata”, en sus propias palabras— para concluir e inaugurar 200 “fábricas socialistas” dentro de un convenio con Argentina e Irán.

El documento, calificado por A24 como “un secreto de Estado”, habría sido firmado directamente por Hugo Chávez, con una anotación manuscrita que autoriza la liberación de 14 millones de dólares y más de 1,013 millones de bolívares provenientes del Fondo Chino-Venezolano, para ejecutar los proyectos conjuntos.

Triangulación financiera

“Sí, recursos adicionales, o sea, más plata para concluir satisfactoriamente e inaugurar las fábricas asociadas a los proyectos con Argentina e Irán”, se lee en el texto dirigido al régimen venezolano en 2010.

De acuerdo con la investigación, los convenios incluían la creación de 200 fábricas que oficialmente se dedicarían a actividades industriales y agroalimentarias, como una recuperadora de tuberías petroleras en Anzoátegui y una planta de transformación de cereales llamada “Cerro de la Gloria”. Sin embargo, servicios de inteligencia occidentales sospechaban que dichas instalaciones tenían fines distintos a los declarados, vinculados a operaciones de inteligencia o triangulación financiera.

El informe televisivo recordó que Jorge Taiana, ministro de Defensa argentino entre 2021 y 2023, fue canciller de Cristina Fernández de Kirchner hasta julio de 2010, en paralelo con Nicolás Maduro, canciller de Chávez. Ambos habrían participado en la firma o promoción de los convenios mencionados.

“Por eso tiene tanta relevancia esto que estamos viendo”, señaló Wiñazki durante la emisión. “Taiana era par de Maduro, y el convenio se firmó mientras ambos estaban en funciones. Después vino el pacto con Irán”.

Testimonio de "El Pollo" Carvajal

Las revelaciones llegan pocos años después de que el exjefe de inteligencia militar del chavismo, Hugo "El Pollo" Carvajal, detenido en España y extraditado a Estados Unidos, declarara ante la justicia norteamericana que el régimen de Chávez financió a una decena de gobiernos latinoamericanos, entre ellos Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia, para sostener movimientos afines a la llamada “revolución bolivariana”.

“El gobierno de Chávez era un narcogobierno que financió a varios países de la región”, dijo Carvajal en su testimonio, según recordó A24.

El material divulgado agrega así un nuevo capítulo a las conexiones internacionales del chavismo, que habrían utilizado fondos mixtos provenientes de China e Irán para sostener redes políticas e ideológicas en América Latina durante la década pasada.

Aunque las fábricas nunca se construyeron, los fondos sí fueron desembolsados, según los registros oficiales del Ministerio de Ciencia e Industria venezolano.

FUENTE: Con información de A24 / Redes sociales

Temas
Te puede interesar

Ministro de Defensa: "La CIA está presente no solamente en Venezuela, sino en todas partes"

Lógicas alternativas de orden internacional: la necesidad de un nuevo pluralismo

Argentina oficializa multimillonario financiamiento de EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La actriz June Lockhart asiste a la Gala de los Premios Emmy de Artes Creativas Diurnas en el Hotel Westin Bonaventure el 20 de junio de 2014 en Los Ángeles, California. 
OBITUARIO

Muere la actriz June Lockhart a los 100 años

Nicolás Maduro indicó: Nuestro pueblo es el pueblo de San José Gregorio Hernández, de la madre Carmen Rendiles, de Simón Bolívar. Es un pueblo de santos, santas, sabios, sabias, libertadores y libertadoras
VENEZUELA

Maduro sigue politizando la canonización; periodista desmiente "supuestos" regalos del papa León XIV

El USS Gerald R. Ford (CVN-78), es un portaaviones nuclear que es el más grande del mundo.
SEGURIDAD

EEUU despliega su mayor portaaviones en el Caribe para combatir el narcotráfico; más presión a Maduro

El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, hace un gesto durante la sesión de votación para condenar o absolver al expresidente Jair Bolsonaro 
INVESTIGACIÓN

Caso judicial en Brasil escala a escándalo político trasnacional

Melissa, la decimotercera tormenta tropical de la temporada, estaba en posición casi estacionaria el viernes por la mañana, pero debería desplazarse lentamente hacia el noreste y el norte más tarde en el día y durante la próxima noche.
TEMPORADA

Tormenta tropical Melissa podría ser "huracán mayor" el domingo

Te puede interesar

El presidente Donald Trump, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Washington DC. 
TREGUA

"Tienen 48 horas": Trump amenaza con medidas si Hamás no entrega los cuerpos de los rehenes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Daniel Noboa llega al Festival de la Independencia de Guayaquil el 8 de octubre de 2025.
ECUADOR

Daniel Noboa busca derogar la Constitución de Correa y reforzar leyes antidrogas

La expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido condenada por corrupción
CORRUPCIÓN

El triángulo Venezuela-Argentina-Irán: nuevas pruebas del financiamiento cruzado entre Chávez y Kirchner

El activista Javier Cisnero, detenido en Caracas el 24 de octubre, fue un activista por la democracia en Venezuela. Padece de tuberculosis.
VENEZUELA

María Corina Machado denuncia "secuestro" de activista enfermo con tuberculosis

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, durante el recibimiento en la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
MEDIO ORIENTE

EEUU marca una "línea roja" a Israel mientras presiona por el éxito del acuerdo en Gaza