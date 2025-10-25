sábado 25  de  octubre 2025
María Corina Machado denuncia "secuestro" de activista enfermo con tuberculosis

"La represión del régimen de Maduro contra ciudadanos inocentes es brutal", denunció María Corina Machado. Javier Cisnero fue detenido en su residencia

El activista Javier Cisnero, detenido en Caracas el 24 de octubre, fue un activista por la democracia en Venezuela. Padece de tuberculosis.

Vente Venezuela
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La líder opositora María Corina Machado denunció este viernes 24 de octubre que el joven activista Javier Cisnero, de 29 años, fue "secuestrado" por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en su casa de Caracas.

"Javier está enfermo de tuberculosis y necesita recibir medicación diariamente. El régimen de Nicolás Maduro es responsable de la vida de Javier", indicó Machado a través de su cuenta en la red social X.

La dirigente, Premio Nobel de la Paz 2025, puntualizó que "esbirros" del chavismo entraron violentamente a la casa de Cisnero y agredieron a su abuela y a su hermana.

"La represión del régimen de Maduro contra ciudadanos inocentes es brutal y sigue aumentando en estas horas". Añadió que Javier Cisnero "es un joven extraordinario que fue un gran líder estudiantil en Monagas y un activista ejemplar por la democracia en Venezuela", expresó.

Cisnero es miembro de la juventud de Vente Venezuela, organización fundada por María Corina Machado.

Detención con violencia

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos también condenó la detención del activista Javier Cisnero. Destacaron que requiere de atención médica y tratamiento continuo y que el joven ha participado en actividades cívicas y de campaña electoral.

"Esta nueva detención, ejecutada con violencia y sin orden judicial, constituye una grave violación de derechos humanos”, señaló el Comité en X.

Asimismo, la organización exigió al régimen chavista que informe “de inmediato sobre el paradero y estado de salud” de Cisnero.

Recordaron que no es la primera vez que el activista es privado de libertad. "El 17 de junio de 2024 fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) junto al periodista Gabriel González, durante la campaña presidencial, cuando ambos fueron interceptados al momento de ir a comprar comida para continuar con las actividades de campaña. En aquella ocasión, Javier fue liberado tras varias horas, pero Gabriel González continúa detenido en la sede de El Helicoide, en Caracas", denunciaron.

FUENTE: Con información de María Corina Machado/Comité por la Libertad de los Presos Políticos

