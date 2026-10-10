Tiroteo en Pensilvania deja ocho muertos, entre ellos dos niños

WASHINGTON .— Ocho personas, entre ellas dos niños, murieron el viernes en un tiroteo en una vivienda de Erie, en el norte de Pensilvania. El atacante se quitó la vida durante un enfrentamiento con agentes, informó este sábado la policía local.

Según autoridades citadas por la cadena Fox, los hechos ocurrieron alrededor de las 5:00 p.m., hora local. El sospechoso llegó a la vivienda y disparó contra dos mujeres que se encontraban en el exterior.

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Luego ingresó en la residencia y abrió fuego contra otras seis personas, incluidos los dos menores, de acuerdo con el reporte policial.

El episodio terminó cuando el atacante se disparó a sí mismo durante el enfrentamiento con las fuerzas del orden.

Las autoridades no han divulgado las identidades de las víctimas ni del sospechoso. Tampoco han informado sobre el motivo del crimen.

BREAKING: A mass shooting in Erie, Pennsylvania has left multiple people dead, including two children.



A local affiliate reports nine dead, but that number has not been independently confirmed. Witnesses say the suspect was seen firing a gun before going into a house Friday… pic.twitter.com/r9n7T3kIqr — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) October 10, 2026

FUENTE: Con información de EFE