sábado 14  de  noviembre 2026
SALUD

EEUU registra 10 muertes por sarampión en 2026 y repunte de más de 5.400 casos

Siete muertes en Pensilvania y dos en Wisconsin son parte de bajas por sarampión en EEUU. Hubo un fallecimiento en Nueva York, el primero en más de 30 años

Una enfermera administra una vacuna contra el virus del sarampión, las paperas y la rubéola fabricada por Merck en el Departamento de Salud del Condado de Utah el 29 de abril de 2019 en Provo, Utah.

Una enfermera administra una vacuna contra el virus del sarampión, las paperas y la rubéola fabricada por Merck en el Departamento de Salud del Condado de Utah el 29 de abril de 2019 en Provo, Utah.

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON.- Autoridades de Pensilvania y Wisconsin reportaron dos nuevas muertes vinculadas al sarampión, con lo se elevan a 10 los fallecimientos por esa causa en Estados Unidos durante 2026. Esto en medio de un repunte que supera los 5.400 casos confirmados y ante la amenaza de perder la condición de nación que eliminó la enfermedad.

El Departamento de Salud de Pensilvania notificó el viernes que una persona sin vacunar se convirtió en la séptima víctima mortal del virus en ese territorio, que registra 1.542 casos en lo que va de año.

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Los responsables sanitarios de Wisconsin informaron sobre el fallecimiento de un menor, el segundo vinculado al sarampión en ese estado, que ya había reportado a inicios de noviembre otra muerte infantil, la primera por esta causa desde 1990.

A las siete muertes en Pensilvania y las dos en Wisconsin se une un fallecimiento en Nueva York, también el primero en más de 30 años.

Este total de 10 muertes supera las seis del recuento federal provisional publicado este viernes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), sujeto a otras revisiones adicionales.

Las cifras de los CDC registran, en lo que va de 2026, 5.412 casos de sarampión en 47 territorios del país, más del doble de los 2.289 reportados en 2025 y el mayor número desde el pico de 9.643 casos de 1991.

Entre el 2000 y 2024 Estados Unidos reportaba un promedio de 180 casos anuales de la enfermedad.

Sin vacunas

96 % de los casos recogidos en el recuento federal son de individuos que no estaban vacunados o cuyo estatus de inmunización es desconocido.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informará, el martes, sobre la situación del sarampión en las Américas tras una reunión de un grupo de expertos independientes que culminó este viernes.

Se espera que la OPS anuncie la decisión de los especialistas que analizaron datos para determinar si EEUU puede retener su estatus de país que eliminado la enfermedad o si, por el contrario, podría perderlo, como fue el caso de Canadá en 2025.

FUENTE: Con información de EFE

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