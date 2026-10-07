miércoles 7  de  octubre 2026
INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Hallan muerto en el suroeste de Miami-Dade a joven secuestrado tras tiroteo en North Miami

Eddrick Malik Bethune tenía 22 años. Los detectives vinculan el caso con un vehículo incendiado; otra persona fue hospitalizada con heridas graves

Eddrick Malik Bethune tenía 22 años al momento del incidente que le arrebató la vida.

Eddrick Malik Bethune tenía 22 años al momento del incidente que le arrebató la vida.

OFICINA DEL SHERIFF MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

NORTH MIAMI.- Eddrick Malik Bethune, de 22 años, fue encontrado muerto con múltiples heridas de bala horas después de ser secuestrado durante un tiroteo en un complejo de apartamentos de North Miami. La investigación conecta ambos hechos con un vehículo quemado intencionalmente en el sur de Miami-Dade.

El episodio comenzó poco después de la medianoche del domingo 4 de octubre en los apartamentos Aliro, ubicados en 14040 Biscayne Boulevard. Según las autoridades, el joven fue sacado del inmueble durante la balacera.

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Una grabación de teléfono celular recoge detonaciones y muestra a dos hombres saltando por una ventana rota del tercer piso. En las imágenes también aparecen individuos con vestimenta de apariencia policial que forcejean con una persona antes de introducirla en un automóvil. No se ha confirmado que fueran agentes.

Alrededor de las 7:25 a.m. de ese domingo, un capitán de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) localizó el cuerpo de Bethune a un costado de la vía, cerca de la calle 216 y la 189 avenida del suroeste. Presentaba varios impactos de bala y fue declarado muerto en el lugar.

Los detectives también examinaron un carro incendiado en las inmediaciones de las intersecciones 248th street y la 157th avenue. Determinaron que el fuego había sido provocado y que sus características coincidían con las del automóvil utilizado por los presuntos secuestradores.

Otra persona llegó a un hospital de la zona con una lesión por arma de fuego. De acuerdo con la información difundida el lunes 5 de octubre, su condición era grave y los investigadores no habían podido interrogarla para establecer si era víctima o sospechosa.

Hasta la información disponible el martes 6 de octubre, las autoridades no habían anunciado arrestos relacionados con el caso.

Quienes tengan información pueden comunicarse con Crime Stoppers de Miami-Dade al 305-471-8477. Las denuncias pueden hacerse de forma anónima.

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