jueves 12  de  marzo 2026
SUCESOS

Tiroteo en universidad de EEUU deja dos heridos y el atacante muerto

La Universidad Old Dominion afirmó en un comunicado que un hombre armado abrió fuego en un edificio en el campus en Norfolk

Vehículo de la Policía estatal de EEUU

Vehículo de la Policía estatal de EEUU

EUROPA PRESS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Dos personas resultaron heridas el jueves en un tiroteo en una universidad del estado de Virginia, sur de Estados Unidos, en el que murió el atacante, según informó la institución.

La Universidad Old Dominion afirmó en un comunicado que un hombre armado abrió fuego en un edificio en el campus en Norfolk, momento en el que hirió a dos personas. Las víctimas fueron trasladadas al hospital.

Lee además
El logotipo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) se ve en el Edificio Federal de Los Ángeles tras una conferencia de prensa para actualizar la investigación sobre el atentado con bomba ocurrido el 18 de mayo de 2025 en una clínica de fertilidad en Palm Springs, California, el 4 de junio de 2025 en Los Ángeles. 
COOPERACIÓN

FBI abre oficina permanente en Ecuador, aliado de EEUU contra los cárteles
El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves en su primer mensaje a la nación que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”. “El Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, dijo la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal. 
PRIMER MENSAJE

El nuevo líder supremo de Irán desafía a EEUU y pide cerrar Ormuz

La institución indicó que la policía y personal de emergencia "respondieron de inmediato" y "el atacante falleció".

Embed

Las clases fueron suspendidas por el resto del día.

Los tiroteos escolares son frecuentes en Estados Unidos, donde el número de armas supera al de personas y las regulaciones incluso para comprar rifles de estilo militar son laxas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TheRealSantino/status/2032133841981489243&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Corte Penal Internacional rechaza petición de Venezuela de investigar a EEUU por sanciones

Lindsay Lohan aterriza a salvo en Nueva York tras bombardeo en Dubái

EEUU prepara pedido de extradición de Alex Saab, clave para desarticular red de lavado de Maduro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves en su primer mensaje a la nación que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”. “El Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, dijo la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal. 
PRIMER MENSAJE

El nuevo líder supremo de Irán desafía a EEUU y pide cerrar Ormuz

Jane Castor, alcaldesa de Tampa.
PLAZO PERENTORIO

Fiscal de Florida amenaza con destituir a alcaldesa de Tampa por políticas migratorias

Panelistas y organizadores del foro “Quo Vadis Cuba 2026”, en Miami
TRANSICIÓN CUBANA

Expertos analizan en Miami "Quo Vadis Cuba"

Imagen de uno de los edificios en Beirut impactados por misiles de las fuerzas de Israel en su respuesta a las acciones de Hezbolá.
DEFENSA

Israel "tomará territorio" en Líbano si continúan ataques de Hezbolá

Pleno de la Comisión de Miami.
MEDIO AMBIENTE

Miami aprueba eliminar plásticos de un solo uso en propiedades municipales

Te puede interesar

Miami-Dade cuenta con más de 470 escuelas públicas.
ESCUELAS PÚBLICAS

Miami-Dade inicia la búsqueda del próximo superintendente de su sistema escolar

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos Chuck Schumer.
CONGRESO

Demócratas del Senado mantienen el bloqueo a fondos de Seguridad Nacional

Pleno de la Comisión de Miami.
MEDIO AMBIENTE

Miami aprueba eliminar plásticos de un solo uso en propiedades municipales

Vista parcial de PBExpo.
FLORIDA

Miami Dade College impulsa la formación de la industria de la aviación en PBExpo

John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado habla a la prensa en el Capitolio junto a senadores conservadores.
CONGRESO

Senado de EEUU aprueba proyecto de ley para la vivienda