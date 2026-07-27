lunes 27  de  julio 2026
Migración

ICE prepara operativo para deportar a migrantes haitianos tras expirar el TPS

Las primeras redadas se enfocarán en Ohio, donde hay 14.000 haitianos con TPS, pero el mayor temor ocurre en Florida, donde vive casi la mitad de la población afectada, unos 158.000

Agentes de ICE durante un operativo en Florida.

Agentes de ICE durante un operativo en Florida.

ICE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Más de 350.000 haitianos en Estados Unidos pierden su Estatus de Protección Temporal (TPS) este lunes, por lo que la Administración de Donald Trump prepara operativos para su deportación masiva que comenzarían en el estado de Ohio, según reportaron medios y congresistas.

La protección contra la deportación de los haitianos expiró tras un fallo del tribunal federal de apelaciones la semana pasada que postergó hasta este lunes el fin del TPS, como consecuencia del fallo de la Corte Suprema que el 25 de junio pasado permitió al Gobierno de Trump revocar el permiso.

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En este contexto, legisladores republicanos celebraron este lunes los reportes en la prensa sobre un operativo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que comenzaría en Ohio.

"Lo que va a pasar en Ohio es que van a empezar a sacar a los haitianos fuera de Ohio", expresó el congresista federal Michael Rulli, republicano de dicho estado, en una entrevista con Fox News. "Saquemos a todos de aquí y empecemos desde el principio", añadió.

Fox News informó que los planes contemplan realizar detenciones en Ohio, donde residen importantes comunidades haitianas, incluidas las de la ciudad de Springfield, y trasladar rápidamente a los detenidos en vuelos de deportación hacia Haití, un país que atraviesa una profunda inestabilidad política y social y que sufre los niveles más altos de crimen violento del continente, según datos del Banco Mundial.

Florida, el más afectado

Aunque las primeras redadas se enfocarán en Ohio, donde hay un estimado de 14.000 haitianos con TPS, el mayor temor ocurre en Florida, donde vive casi la mitad de la población afectada, unos 158.000, según datos de la organización civil FWD.us.

La congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, quien representa un distrito en Florida, denunció que el DHS planea detener a cerca de 2.000 haitianos al día para deportarlos a Haití.

"Va a ser un esfuerzo enorme deportar a los 350.000. Y sé que separar a los haitianos de sus empleos y de sus hijos ciudadanos va a ser la prioridad de la Administración. Esa es una situación inaceptable y es algo que no deberíamos aceptar", declaró la legisladora este lunes en un video.

La deportación de los haitianos afectaría a sectores donde trabajan cerca de 200.000 de ellos, como hospitales, asilos, restaurantes y hoteles, pues FWD.us estima que aportan 5.900 millones de dólares a la economía cada año, con la mayor contribución, de 1.500 millones de dólares, en Miami.

Haití ha "mejorado"

El DHS ha argumentado que "la situación ambiental en Haití ha mejorado lo suficiente" desde que Estados Unidos otorgó el TPS en 2010 tras un terremoto, pero activistas apuntan que el país está en crisis, con casi 6.000 asesinatos en 2025, sin un mandatario electo desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021.

Además, las deportaciones implicarían que cerca de 50.000 niños que son ciudadanos de Estados Unidos perdieran al menos a uno de sus padres, según los datos de FDW.us.

De acuerdo con CBS, quienes pierdan el TPS dejarán de tener autorización para trabajar y podrán ser arrestados por ICE para iniciar su proceso de deportación, aunque quienes no tengan una orden previa de expulsión conservan, por regla general, el derecho a comparecer ante un juez de inmigración antes de ser expulsados del país.

La Administración Trump ha convertido el aumento de las deportaciones en uno de los ejes de su política migratoria desde su regreso a la Casa Blanca, con un incremento de los operativos de ICE y de las detenciones de inmigrantes en todo el país.

El TPS es un programa humanitario que permite a ciudadanos de países afectados por guerras, desastres naturales u otras crisis extraordinarias residir y trabajar temporalmente en EEUU.

Al inicio del segundo mandato de Trump, cerca de 1,3 millones de personas de 17 países estaban amparadas por este beneficio.

Desde entonces, su Gobierno ha puesto fin al TPS o ha intentado eliminar el TPS para 13 de esos países, una medida que podría afectar a cerca de un millón de beneficiarios.

En junio, el Tribunal Supremo permitió a la Administración avanzar con la revocación del TPS para unos 330.000 haitianos y unos 6.000 sirios, mientras continúan las disputas judiciales sobre otras designaciones.

FUENTE: Con información de EFE

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