lunes 19  de  enero 2026
CRIMEN

Detienen a presunto autor de triple asesinato de turistas en Florida: "Un acto despiadado y sin motivo"

El sheriff del condado de Osceola confirmó la detención de Ahmad Jihad Bojeh, de 29 años, como presunto responsable del triple homicidio

&nbsp;Ahmad Jihad Bojeh, de 29 años, es señalado por la autoridades como el responsable de un riple asesinato en Florida

 Ahmad Jihad Bojeh, de 29 años, es señalado por la autoridades como el responsable de un riple asesinato en Florida

Cortesía Cárcel del Condado de Osceola
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.— Un hombre de Florida fue arrestado y acusado de asesinar a tiros a tres turistas que se alojaban en una vivienda alquilada en Kissimmee, en un hecho que las autoridades calificaron como un acto de violencia “horrible, premeditado y completamente aleatorio”.

El sheriff del condado de Osceola, Christopher Blackmon, confirmó el domingo la detención de Ahmad Jihad Bojeh, de 29 años, como presunto responsable del triple homicidio ocurrido el sábado al mediodía en una urbanización cercana a Kissimmee, en el centro del estado.

“Fue un acto despiadado, premeditado, sin ningún motivo. No existía ningún conflicto entre estas personas. Fue algo completamente aleatorio, y resultó ser el vecino de al lado”, declaró Blackmon en rueda de prensa, citado por Fox News.

Los agentes acudieron al lugar alrededor de las 12:13 PM, tras recibir reportes de un tiroteo, y hallaron los cuerpos sin vida de tres hombres adultos frente a la vivienda que habían alquilado. Todos presentaban heridas de bala.

Cargos de homicidio premeditado

De acuerdo con el sheriff, las víctimas se encontraban varadas en la casa después de que su vehículo presentara fallas mecánicas, lo que los obligó a extender su estadía un día adicional mientras esperaban asistencia.

Dos de los fallecidos fueron identificados como Robert Luis Kraft, de 69 años, residente de Holland, Michigan, y su hermano Douglas Joseph Kraft, de 68 años, de Columbus, Ohio. La tercera víctima fue James Puchan, de 68 años, amigo de ambos y también residente de Ohio, según información confirmada por FOX35 Orlando.

Bojeh fue localizado dentro de su vivienda, contigua a la casa alquilada por las víctimas, aproximadamente una hora después del tiroteo. Fue arrestado y acusado de tres cargos de homicidio premeditado y un cargo de resistencia al arresto sin violencia, según los registros penitenciarios del condado de Osceola. Permanece detenido sin derecho a fianza.

Una amenaza constante

El sheriff Blackmon señaló que el acusado era conocido por las autoridades locales. “Puedo decirles que era una amenaza constante para ese vecindario”, afirmó.

Registros judiciales citados por Fox News indican que Bojeh había sido arrestado en 2021 tras presuntamente disparar contra personas y vehículos de manera aleatoria en el estacionamiento de una gasolinera en Kissimmee. Posteriormente, fue absuelto por razón de locura, de acuerdo con documentos obtenidos por la cadena WKMG-TV.

Las autoridades informaron que la investigación continúa abierta, mientras la comunidad local permanece consternada por un crimen que, según el sheriff, “no tuvo ninguna lógica ni justificación”.

FUENTE: Con información de Fox News

