Subasta de $85 millones en Coral Gables: hiperautos en ModaMiami 2026

MIAMI. — La casa de subastas RM Sotheby’s regresa a Coral Gables con una venta estimada en 85 millones de dólares durante ModaMiami 2026 , que se celebrará en el icónico The Biltmore Hotel. La puja, centrada en hiperautos modernos de edición limitada, se realizará el viernes 27 de febrero a las 4:00 p.m.

La subasta está encabezada por modelos considerados “marque-defining”, es decir, referentes absolutos de ingeniería y diseño en la industria automotriz de alto lujo, según afirma el comunicado recibido en esta redacción.

Entre los vehículos destacados figuran:

Bugatti Bolide 2024 : uno de solo 40 ejemplares producidos, diseñado exclusivamente para pista. Equipa un motor W-16 quad-turbo de 1,578 hp y tracción integral permanente. Este ejemplar, en Blue Royal con acentos Agile Blue, muestra apenas 77 millas. Estimado: $4.8M–$5.5M.

: uno de solo 40 ejemplares producidos, diseñado exclusivamente para pista. Equipa un motor W-16 quad-turbo de 1,578 hp y tracción integral permanente. Este ejemplar, en Blue Royal con acentos Agile Blue, muestra apenas 77 millas. Estimado: $4.8M–$5.5M. Pagani Huayra Roadster 2017 : unidad #39 de 100 fabricadas, con motor V-12 biturbo desarrollado por AMG que genera 754 hp. Presenta 312 millas y acabado en Rosso Dubai con fibra de carbono expuesta. Estimado: $3.0M–$3.5M.

: unidad #39 de 100 fabricadas, con motor V-12 biturbo desarrollado por AMG que genera 754 hp. Presenta 312 millas y acabado en Rosso Dubai con fibra de carbono expuesta. Estimado: $3.0M–$3.5M. McLaren Senna GTR LM 25 2020 : pieza única convertida a versión legal para carretera por Lanzante, en homenaje a la victoria de McLaren en Le Mans 1995. Cuenta con 1,795 millas. Estimado: $2.0M–$2.5M.

: pieza única convertida a versión legal para carretera por Lanzante, en homenaje a la victoria de McLaren en Le Mans 1995. Cuenta con 1,795 millas. Estimado: $2.0M–$2.5M. Ferrari LaFerrari 2015: entregado originalmente en California, con solo 554 millas. Terminado en Nero con detalles en fibra de carbono y acompañado del “Yellow Book” de Ferrari Classiche. Precio original de fábrica: $1.49 millones. Estimado: $6.0M–$7.0M.

¿Cuándo y dónde es la subasta en Coral Gables?

La subasta se celebrará el viernes 27 de febrero de 2026 a las 4:00 p.m. en The Biltmore Hotel, consolidando a Coral Gables y al sur de Florida como epicentro internacional del coleccionismo automotriz de lujo.

Según Gord Duff, presidente de RM Sotheby’s, la selección responde al perfil global que ha adquirido ModaMiami, posicionándose como destino de alto nivel para inversionistas y coleccionistas.

ModaMiami impulsa el mercado de autos de lujo en el sur de Florida

El evento refuerza la proyección de Miami como mercado clave para bienes de lujo, especialmente en el sector automotriz. La presencia de hiperautos de producción limitada y valores multimillonarios convierte la subasta en una experiencia que trasciende la compraventa tradicional y atrae capital internacional.

RM Sotheby’s, con más de 45 años en el sector, es responsable de seis de los diez automóviles más valiosos jamás vendidos en subasta a nivel mundial.

