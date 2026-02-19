jueves 19  de  febrero 2026
Trump presenta la Junta de Paz con el foco en la reconstrucción de Gaza

El presidente Donald J. Trump anunció la contribución de 10.000 millones de dólares, a la que se sumaron miles de millones de dólares de países del Golfo, así como Japón y otras naciones presentes, para arrancar las obras en la devastada Franja de Gaza

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso de presentación de la Junta de Paz.

SAUL LOEB/ AFP

SAUL LOEB/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente, Donald Trump, abrió este jueves la primera reunión de la "Junta de Paz", una nueva institución centrada inicialmente en Gaza, con una inversión inicial de 10.000 millones de dólares de Estados Unidos.

En la inauguración, Trump resaltó todas las iniciativas de paz de la Casa Blanca en ocho conflictos internacionales, pero también de advertencias contra el régimen de Irán, que ha asesinado a más de 7.000 personas porque salieron a las calles a exigir libertad.

Alrededor de dos docenas de mandatarios, entre ellos el argentino Javier Milei y el paraguayo Santiago Peña, acudieron a Washington para el lanzamiento de una alianza que puede hacerle la competencia a Naciones Unidas.

Para darle el primer empujón, Trump anunció la contribución de 10.000 millones de dólares, a la que se sumaron miles de millones de dólares de países del Golfo, así como Japón y otras naciones presentes, para arrancar las obras de rehabilitación de la devastada Franja de Gaza.

"Gracias, presidente Trump, por su liderazgo, por sus continuos esfuerzos. Dichosos sean los que trabajan por la paz", declaró el jefe de la administración provisional para Gaza, el palestino Ali Shaath.

La administración provisional empezará por reclutar una fuerza policial, formada por Egipto y Jordania. Indonesia, Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania aportarán tropas militares.

La lucha por la paz

"La paz es una palabra fácil de pronunciar, pero difícil de fomentar", explicó Trump en la ceremonia celebrada en el Instituto de la Paz en Washington, rebautizado con su nombre.

Destacaron por su ausencia los dirigentes europeos occidentales, mientras que sí acudió el húngaro Viktor Orban, un aliado sólido de Trump.

El mandatario estadounidense advirtió por otra parte al régimen represor de Irán que acate sus exigencias y firme un acuerdo, o enfrentará las graves consecuencias.

El presidente estadounidense, que simultáneamente conduce negociaciones entre Ucrania y Rusia, es al mismo tiempo un mandatario dispuesto a utilizar la fuerza, como sucedió con la captura del narcodictador Nicolás Maduro en Venezuela.

"En diez días" se sabrá si es posible un acuerdo con Irán, advirtió.

Los avances en Gaza

La "Junta de Paz" se conformó después de que el gobierno de Trump, en colaboración con Catar y Egipto, negoció en octubre un alto el fuego para poner fin a dos años de devastadora guerra en Gaza.

Estados Unidos afirma que el plan ha entrado ahora en su segunda fase, centrada en el desarme de Hamás, el grupo terrorista palestino cuyo ataque mortal del 7 de octubre de 2023 contra Israel desencadenó una ofensiva masiva.

Funcionarios estadounidenses, así como Steve Witkoff, amigo de Trump y su principal negociador para Oriente Medio, Irán y Ucrania, insisten en que se están logrando avances sólidos y en que Hamás está siendo presionado para que entregue las armas.

Israel ha planteado restricciones que considera imprescindibles para su seguridad.

"El arma que causa más daño se llama AK-47", declaró recientemente el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Es el arma principal, y esa tiene que desaparecer", dijo Netanyahu, a quien representa su ministro de Relaciones Exteriores.

El poder de veto

Según los términos establecidos por la Casa Blanca, Trump tendrá poder de veto sobre la "Junta de Paz" y podrá seguir al frente de ella incluso después de dejar el cargo.

Los países que deseen permanecer de forma permanente más allá del mandato inicial de dos años deberán pagar 1.000 millones de dólares.

Funcionarios estadounidenses afirman que la reunión del jueves se centra en Gaza, pero admiten que la "Junta de Paz" podría ocuparse de otros focos de tensión en el mundo.

Trump ha criticado repetidamente a Naciones Unidas desde hace años, y recortó las contribuciones estadounidenses, claves para el funcionamiento de la organización.

La ONU "tiene mucho potencial", pero no ha estado a la altura de lo que realmente necesita el mundo, explicó el presidente Trump.

FUENTE: Con información de AFP.

