viernes 6  de  noviembre 2026
CIVISMO

Republicano que grabó álbum de rap sobre Trump gana escaño en Congreso de EEUU

El republicano Anthony Constantino llamó la atención por primera vez en 2024 al instalar un letrero gigante e iluminado con el mensaje "Vota a Trump"

El presidente de EEUU, Donald Trump.

El presidente de EEUU, Donald Trump.

AFP

NUEVA YORK.- El republicano Anthony Constantino, que ha grabado temas de rap en homenaje a Donald Trump y ha pedido la puesta en libertad del magnate del hip-hop Sean "Diddy" Combs, ganó el viernes las elecciones de mitad de mandato a la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Los medios de comunicación dieron la victoria a Constantino, de 44 años, sobre el candidato demócrata Blake Gendeiben en el distrito congresional número 21 del estado de Nueva York.

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Constantino se había proclamado vencedor la misma noche de las elecciones en un discurso en el que arremetió contra los "medios malvados" y expulsó a un equipo de televisión de la sala.

"Creo que el presidente Trump debería plantearse liberar a Diddy. Se trata de un neoyorquino histórico que hizo grandes cosas por el estado de Nueva York", afirmó.

Combs, ampliamente conocido en el mundo de la música como Diddy, fue condenado en 2025 a más de cuatro años de prisión por delitos relacionados con la prostitución.

Constantino llamó la atención por primera vez en 2024 al instalar un letrero gigante e iluminado con el mensaje "Vota a Trump" en la azotea de un edificio perteneciente a la empresa de pegatinas que dirige.

Este año ha lanzado un álbum titulado "Thank You President Trump", en el que hay canciones inspiradas en el presidente.

A nivel nacional, los demócratas obtuvieron una victoria aplastante en las elecciones de mitad de mandato, consiguiendo la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, así como las gobernaciones de estados tradicionalmente republicanos como Texas y Georgia.

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